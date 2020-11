Senát by měl podle výboru umožnit vznik komisí pro stavy sucha

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | dasroofless / Flickr Komise pro sucho budou moci omezit nebo zakázat odběry povrchových vod obecně, ale i u firem, které to mají od úřadů povolené, a omezit užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu. Komise dále bude moci nařídit vlastníkům vodního díla manipulování s vodou více, než dovoluje schválený manipulační řád, upravit minimální zůstatkové průtoky či nařídit mimořádná sledování množství vod.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

O opatřeních v době sucha by mohly v budoucnu rozhodovat komise obdobně, jako je tomu při povodních. Mohly by například zakázat povolené odběry vody nebo nařídit vlastníkovi vodohospodářského zařízení jeho zprovoznění. Počítá s tím novela vodního zákona, kterou doporučil Senátu schválit jeho zemědělský výbor. Na dotaz ČTK to sdělil senátor Petr Šilar, který měl ve výboru předlohu na starosti.

Senátní výbor pro životní prostředí doporučil do novely vložit ustanovení, které by usnadnilo zrušení vodních děl vybudovaných před rokem 2002 kvůli obnovení přirozených koryt drobných vodních toků. Podle výboru by k tomu mělo stačit ohlášení vodoprávnímu úřadu. Senát o předloze rozhodne příští týden.

Komise mají podle novely vyhlašovat stavy sucha, následně vážnější stav nedostatku vody a pak krizový stav. Komise by měly být na úrovni krajů a státu. Předsedy krajských komisí mají být hejtmani. Na jednání komisí by měli být přizváni i hlavní uživatelé vody nebo zástupci obcí. Členy komise budou zástupci správců povodí, Českého hydrometeorologického ústavu, policie, hasičů nebo hygieniků.

Komise pro sucho budou moci omezit nebo zakázat odběry povrchových vod obecně, ale i u firem, které to mají od úřadů povolené, a omezit užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu. Komise dále bude moci nařídit vlastníkům vodního díla manipulování s vodou více, než dovoluje schválený manipulační řád, upravit minimální zůstatkové průtoky či nařídit mimořádná sledování množství vod.

Novela má definovat sucho jako výkyv hydrologického cyklu, který vzniká kvůli nedostatku srážek a projevuje se poklesem průtoků ve vodních tocích a hladiny podzemních vod. Stavem nedostatku vody se bude rozumět dočasný stav s možným dopadem na základní lidské potřeby, hospodářskou činnost a životní prostředí, kdy v důsledku sucha požadavky na užívání vod převyšují dostupné zdroje vod a kdy je nezbytné omezovat hospodaření s vodou a provádět další opatření.

Sněmovna na rozdíl od vládního návrhu zachovala v zákoně dosavadní způsob, jakým může úřad zrušit nebo změnit povolení k nakládání s vodami. Vláda navrhovala, aby novým důvodem pro odnětí nebo změnu povolení mohla být mimo jiné významná změna podmínek rozhodných pro stanovení minimálního zůstatkového průtoku nebo minimální hladiny podzemních vod. Současné znění zákona podle vlády omezuje působnost vodoprávních úřadů.

Novela má podpořit snazší využití takzvané šedé vody v budovách, tedy použité vody z koupelen. Pokud se hygienicky upraví, bude možné ji využívat pro splachování, úklid nebo třeba mytí aut. Po zásahu Sněmovny nebude třeba úřední souhlas pro odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu v případě umisťování významných krajinných prvků. Týká se to třeba lesů, rašelinišť, vodních toků nebo například mokřadů. Od odvodů za trvalé odnětí půdy se osvobodí půda pro zřizování retenčních nádrží a rybníků.

reklama