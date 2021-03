Senát schválil nové definice některých měrných jednotek

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Japs 88 / Japs 88 / Wikimedia Commons Kilogram se na základě tohoto rozhodnutí nově odvozuje od pevné hodnoty Planckovy konstanty, a nikoli od měřidla kilogramu.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nové definice měrných jednotek hmotnosti či elektrického proudu, o nichž před třemi lety rozhodl Mezinárodní úřad pro míry a váhy (BIPM), se uzákoní. Příslušnou novelu zákona o metrologii schválil Senát. Nyní ji dostane k podpisu prezident. Uzákonění vychází z požadavků Evropské unie.

BIPM rozhodl v listopadu 2018 o nové definici kilogramu jako jednotky hmotnosti, kelvinu jako jednotky termodynamické teploty, ampéru jako jednotky elektrického proudu a molu, tedy jednotky látkového množství.

Kilogram se na základě tohoto rozhodnutí nově odvozuje od pevné hodnoty Planckovy konstanty, a nikoli od měřidla kilogramu. Dlouhodobá měření totiž ukázala, že za více než sto let existence kilogramového válce ze slitiny platiny a iridia, uloženého v trezoru v Sèvres u Paříže, kterému se přezdívalo "Velký K", se jeho hmotnost snížila o přibližně 50 mikrogramů. To odpovídá asi jednomu zrnku písku.

Kilogram byl dosud poslední jednotkou definovanou podle hmotného předmětu. Například základní jednotka délky, metr, byla už před lety určena na základě rychlosti světla ve vakuu.

Pozornost svých kolegů vyvolal senátor Michael Canov (STAN), který se rozhodl nové definice jednotek přečíst. Chtěl tak reagovat na záměry ministerstva školství vypustit z učebních osnov na základních školách například Newtonovy zákony nebo Ohmův zákon. "Ať aspoň někdy zazní. A pokud povede ministerstvo školství jak to vede, tak v budoucnu nebudou studenti ani schopní to přečíst ty definice, je tam spousta značek, natož, aby tomu porozuměli," prohlásil. "To nejsou mikrozměny, to jsou zásadní změny," poznamenal předseda Senátu a vystudovaný matematik a fyzik Miloš Vystrčil (ODS).

Nová definice základních jednotek soustavy SI (Mezinárodního systému jednotek) vstoupila v platnost loni 20. května, na Světový den metrologie.

reklama