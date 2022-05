Senát schválil změnu dokládání podmínek udržitelnosti u biomasy

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Doložení splnění podmínek udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů u biomasy bude možné až do konce letošního roku nejen příslušným dokladem podle evropského předpisu, ale také čestným prohlášením. Plnění kritérií budou dokladovat také výrobci, dovozci a dodavatelé paliva z biomasy. Počítá s tím poslanecká novela zákona o podporovaných zdrojích energie, kterou schválil Senát hlasy 47 z 50 přítomných členů. Nyní ji dostane k podpisu prezident.

S předlohou přišla šestice poslanců ze šesti sněmovních opozičních i koaličních klubů. Koaliční vláda Petra Fialy (ODS) jejich návrh podpořila. Provozovatelé zdrojů na biomasu a bioplyn jsou za toto prodloužení rádi, řekl dnes ČTK předseda Českého sdružení pro biomasu CZ Biom Jan Habart. "Evropská komise nestihla připravit podrobné prováděcí předpisy, takže to nemohlo být připraveno v předstihu. Plnění podle evropské legislativy vyžaduje audit třetí stranou v podniku, přímo v provozovně a vyžaduje den až dva práce plus příprava. V původním termínu do konce června nebylo možné stihnout zhruba 800 subjektů certifikovat," řekl Habart.

Návrh podle vyjádření Hospodářské komory v připomínkovém řízení vytváří podmínky pro pokračování podpory výroby elektřiny a tepla z biomasy do konce letošního roku. "Novela reaguje na situaci, kdy Evropská komise dosud nebyla schopna vydat delegované akty k ověřování kritérií udržitelnosti pro biomasu, přestože měly být vydány již v lednu loňského roku. Poslanecký návrh proto prodlužuje do konce letošního roku období, kdy je v ČR možné splnění kritérií udržitelnosti doložit čestným prohlášením, namísto plnohodnotné verifikace, pro kterou stále nejsou vytvořeny legislativní předpoklady na úrovni EU," uvedla komora.

Poslanci v důvodové zprávě uvádějí, že současná výjimka platná do poloviny letošního roku je naprosto nedostatečná. "V současnosti není stanoven národní systém a neexistuje ucelená nabídka ze strany poskytovatelů certifikačních systémů v důsledku chybějících prováděcích aktů Evropské komise upravujících podrobnosti prokazování plnění kritérií udržitelnosti," uvádějí. Bez nutného dostatečného přechodného období podle nich hrozí kolaps dodávek biomasy, která by splňovala kritéria udržitelnosti.

reklama