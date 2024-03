Sever Itálie v únoru zasáhlo extrémní znečištění prachovými částicemi

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Severní Itálie letos v únoru zaznamenala extrémní epizodu znečištění ovzduší prachovými částicemi. Vyplývá to ze sezonního přehledu, který ČTK zaslala evropská agentura pro sledování atmosféry Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS). Služba vyhodnocovala kvalitu ovzduší od prosince do února. Letos v zimě zaznamenala nejméně tři velké epizody přenosu saharského prachu nad Atlantikem a směrem ke kontinentální Evropě, které rovněž přispěly k větším koncentracím jemných prachových částic.

Pádská nížina v severní Itálii a část Balkánu v únoru zaznamenaly výrazné zhoršení kvality ovzduší v oblastech ovlivněných vysokými antropogenními emisemi, tedy emisemi vzniklými spalováním fosilních paliv, kvůli tomu, že se nad většinou Evropy na několik dní zastavil vysoký atmosférický tlak.

Tuto situaci odrážely předpovědi systému CAMS, které podle tiskového prohlášení v Miláně předpovídaly denní maxima prachových částic PM10 nad 150 mikrogramů na metr krychlový a jemných prachových částic PM2,5 nad 100 mikrogramů na metr krychlový.

Agentura navíc v posledních měsících zaznamenala několik rozsáhlých epizod přenosu saharského prachu nad Atlantikem, které byly příčinou vysokých koncentrací PM10. Snížená viditelnost a zhoršená kvalita ovzduší jsou podle CAMS v tomto ročním období pro Kanárské ostrovy běžným jevem, jelikož větry sem přinášejí minerální prach ze Sahary.

Jedna z lednových epizod vedla k dálkovému přenosu přes Atlantik do Jižní Ameriky, stejně jako další epizoda přes severní Atlantik do severozápadní Evropy a dále směrem do Skandinávie. Opakované vnikání saharského prachu vyvolává otázky ohledně jeho stále častějšího výskytu, uvedl CAMS. Intenzita a četnost těchto epizod v posledních letech by podle služby mohla souviset se změnami ve vzorcích atmosférické cirkulace.

"V první polovině února byly v celém Středomoří pozorovány velmi vysoké přízemní koncentrace PM10 způsobené saharským prachem a velký oblak se přesunul směrem k západní Evropě," uvedla v sezonním přehledu evropská agentura.

