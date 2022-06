Poslední obviněný v kauze skládky Celio byl propuštěn z vazby

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos V kauze jde o uložení vysoce nebezpečného odpadu na skládce firmy Celio v Litvínově. Ilustrační foto

Hlavní obviněný v rozsáhlé kauze kolem skládky firmy Celio v Litvínově podnikatel Daniel Kraft, jehož detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu podezírají ze závažných deliktů, byl propuštěn z vazby. Jeden z jeho advokátů za něj složil kauci deset milionů korun. Kraft vazbu před několika dny opustil jako poslední z obviněných. Uvedl to server Seznam Zprávy , informace mu potvrdil dozorující státní zástupce Zdeněk Matula. Obvodní soud pro Prahu 1 poslal v lednu do vazby šest z devíti obviněných v kauze skládky Celio. Kromě devíti lidí čelí v případu stíhání také dvě právnické osoby.

Pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová řekla již dříve ČTK, že stíhání je vedeno pro trestné činy obecného ohrožení, podvodu, poškození a ohrožení životního prostředí a porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže.

"Všichni obvinění, kteří byli ve věci vzati do vazby, jsou aktuálně stíháni na svobodě poté, co složili stanovené peněžité záruky ve výši od 250 000 korun do 10 000 000 korun," potvrdil Matula. Nejvyšší kauce k propuštění byla vyměřena právě Kraftovi, podle serveru za něj peníze složil jeden z jeho advokátů Tomáš Pelikán. Na dotazy, z jakých zdrojů peníze jsou, nereagoval.

V kauze jde o uložení vysoce nebezpečného odpadu na skládce firmy Celio v Litvínově. Podle zjištění inspekce životního prostředí a policejních vyšetřovatelů jsou tam zakopány sudy s vysoce hořlavými styreny, které tam byly převezeny z prostor Kaučuku Kralupy z Nelahozevsi. Ministerstvo financí na likvidaci styrenu vypsalo zakázku, kterou získala firma Aquatest. Nabídla tehdy nejnižší cenu (něco málo přes 26,3 milionu korun bez DPH) a zavázala se, že 4692 tun odpadu odborně a ekologicky zlikviduje. Sudy však byly podle zjištění úřadů odvezeny na skládku, aniž se upravovaly a evidovaly. Navíc, jak se uvádí v obvinění, se zavezly jiným odpadem, aby je nebylo možné odhalit, vše se krylo fiktivními doklady o řádné likvidaci, píše server.

Policie podle serveru zadokumentovala, že takto bylo vystaveno sedm potvrzení o likvidaci zhruba 2170 tun nebezpečného odpadu. Ministerstvo, jak uvedla dále policie, vyplatilo firmě přes 3,7 milionu korun. Celkově však skupina chtěla z ministerstva vylákat přes 10,2 milionu korun, píšou Seznam Zprávy. Podle dosavadních závěrů policie popsaných v obvinění je autorem toho plánu právě Kraft, který je proto hlavním obviněným. V době, kdy byly činy podle policie spáchány, byl členem představenstva v Aquatestu a také členem představenstva ve firmě Celio. Po obvinění byl z orgánů obou společností odvolán.

Vedení firmy Celio chce během několika týdnů začít nebezpečné sudy ze skládky odstraňovat. "Jsme připraveni všechny sudy vymístit a následně je odstranit na naše vlastní náklady," řekl Seznam Zprávám ředitel a majitel firmy Celio Jaroslav Kříž. Odhaduje, že firma za to zaplatí nejméně 50 milionů korun.

