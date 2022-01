Ministr průmyslu Síkela: Investice do jaderných zdrojů nesmí Evropská komise označit za přechodné

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Investice do jaderných zdrojů nesmí Evropská komise (EK) označit za přechodné, sdělil ČTK ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN). Nutné podle něj je, aby nebyly ani jinak diskriminovány. EK navrhuje za určitých podmínek dočasně zařadit jadernou energetiku a zemní plyn mezi zelené investice.

Plán počítá například s tím, že do roku 2050 budou muset mít jaderné elektrárny pro svůj odpad hlubinná úložiště. Takzvanou taxonomii, tedy systém podpory ekologických investic, odmítají odpůrci obou technologií - jaderných zdrojů i zemního plynu. Kvůli některým podmínkám však nabádají k opatrnosti částečně i jejich stoupenci. Komise bude podněty k návrhu přijímat do 12. ledna, do konce měsíce ho chce schválit.

"Rádi bychom jednali například o dílčích technických parametrech pro využití zemního plynu a jeho následné nahrazování vodíkem nebo obnovitelnými plyny," uvedl Síkela.

Svaz průmyslu a obchodu ČR vydal k návrhu stanovisko, které poslal premiérovi Petru Fialovi (ODS) a zodpovědným ministrům. Pokud by byl návrh přijat v současném znění podle prvního viceprezidenta svazu Daniela Beneše by přinesl zásadní komplikace z hlediska transformace české energetiky a hlavně teplárenství. "V oblasti jádra by přijetí návrhu znamenalo, že nový blok v Dukovanech by mohl být zároveň posledním novým jaderným zdrojem – ať už velkým či malým modulárním, který se v ČR v souladu s taxonomií postaví," řekl dříve Beneš.

Po schválení návrhu EK budou mít členské země a Evropský parlament nejméně čtyři měsíce, aby ho případně odmítly. Skupina států včetně České republiky dlouhodobě usiluje o podporu jaderné energetiky. Proti se naopak vyslovily Rakousko, Německo, kritika zazněla i od španělské vlády.

