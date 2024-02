Singapur nechá cestující zaplatit za přechod na šetrné letecké palivo

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Free-Photos / pixabay.com

Singapur nechá cestující leteckých společností zaplatit za přechod na šetrná paliva. Z toho důvodu chystá poplatek, jenž bude součástí ceny letenek, oznámil ministr dopravy Chee Hong Tat. Téma se zřejmě bude probírat i na aerosalonu, který v Singapuru začíná právě dnes. Na něm se představí velcí i menší výrobci, americký Boeing tam ale žádná letadla pro civilní dopravu nepředstaví. Podle zdrojů CNBC je to kvůli problémům, jimž firma v poslední době čelí. K vidění tak od Boeingu bude pouze vojenská technika.

Ministr dopravy o plánech na zavedení poplatku za takzvaná zelená paliva hovořil na schůzce se zástupci odvětví letecké dopravy. Ministerstvo počítá s tím, že poplatek bude součástí ceny letenek na všechny odlety ze Singapuru, informovala agentura Reuters.

Odvětví letecké dopravy teď hledá životaschopný model financování, s jehož pomocí by přechod na šetrnější paliva zajistilo. Městský stát Singapur má v úmyslu od roku 2026 prosazovat, aby všechna letadla při odletu ze Singapuru používala z jednoho procenta šetrné palivo SAF (sustainable aviation fuel), do roku 2030 pak hodlá tento podíl zvýšit na tři až pět procent. Záležet bude na vývoji ve světě a na širší dostupnosti a využívání SAF.

"Pokud budeme příliš ambiciózní s našimi cíli udržitelnosti, uškodí to naší letecké dopravě i naší ekonomice a zvýší se náklady na cestování," řekl ministr dopravy k nutnosti stanovit zpočátku jen skromné cíle.

Letectví produkuje asi dvě procenta všech emisí ve světě, je ale považováno za jedno z nejtěžších odvětví na dekarbonizaci.

Ve snaze podpořit využívání šetrného leteckého paliva byli dosud nejaktivnější evropští regulátoři. Zavedli pravidla, která letecké společnosti nutí plnit minimální požadavky na jeho používání. Například ve Francii jsou to z celkového objemu leteckého paliva dvě procenta do roku 2025 a pět procent do roku 2030. Podle evropského modelu platí za šetrné palivo letecký dopravce, který se pak rozhodne, zda tyto náklady přenese na cestující ve formě zvýšení cen letenek.

Poplatek, s kterým počítá Singapur, se bude lišit v závislosti na faktorech, jako je délka letu a cestovní třída. Například v roce 2026 by cena letenky v ekonomické třídě u přímého letu ze Singapuru do Bangkoku, Tokia a Londýna vzrostla odhadem o tři, šest, respektive o 16 singapurských dolarů (o 53, 105, respektive o 280 Kč). Uvedl to Úřad pro civilní letectví Singapuru, který plán vypracoval po konzultaci se zástupci odvětví a dalšími zúčastněnými stranami.

Letecké palivo šetrné k životnímu prostředí lze vyrobit buď syntetickými procesy, nebo z biologických materiálů, jako je použitý kuchyňský olej nebo dřevěné štěpky. V současnosti jeho podíl na trhu s leteckými palivy představuje 0,2 procenta a stojí až pětkrát více než konvenční letecké palivo.

Aerosalon v Singapuru začíná dnes a potrvá do neděle. Americký výrobce letecké techniky Boeing na přehlídce bude mít vojenskou techniku, dopravní letadla pro civilní využití tam ale nepředstaví. Podle zdrojů serveru CNBC je to kvůli nedávným potížím s letadly 737 MAX. Po dvou smrtelných haváriích z let 2018 a 2019 letos v lednu jednomu z těchto strojů odpadl za letu panel, který v trupu zaslepuje prostor pro další nouzový východ.

