Šíření benzenu u Hustopečí zabrání jámy i larsenové stěny. Déšť by neměl uškodit

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | HZS Olomouckého kraje

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Šíření toxického benzenu z místa vlakové havárie u Hustopečí nad Bečvou na Přerovsku by měly kromě jiného zabránit další jímací jámy nebo speciální larsenové stěny. Podle hejtmana Ladislava Oklešťka (ANO) je pro případ vydatnějšího deště místo zabezpečené. Přeháňky meteorologové avizují na příští dny, zatím se déšť regionu vyhýbal. Díky vysokým teplotám se daří odpařovat zbytky benzenu z havarovaných cisteren. V některých z nich jsou ale stále naměřené nebezpečné koncentrace, proto je nelze odklidit.Zhruba 100 metrů od místa nehody je jezero, které od kontaminace chrání norné stěny a sorpční hady. Mísení vody mezi jezerem by měly zabránit i takzvané larsenové stěny, speciální kovové zábrany. "Budou zatlučeny do země, měly by být vysoké až osm metrů, dostat by se tak měly hluboko až do podloží tak, aby podzemní vodu v podstatě odstavily a zamezily vstup do jezera," řekl ČTK šéf hustopečských rybářů Stanislav Pernický.

Rybáři jeho slovy opatření vítají. "Určitě to nebude v celé délce havarijního místa, které je asi 350 nebo 400 metrů. Kdyby byly instalovány alespoň v části, kde byly nejhorší výsledky, tak budu nesmírně rád," podotkl Pernický s tím, že by se zábrany mohly instalovat o víkendu.

Rybáři s hasiči po havárii zastavili vodoteč kolem místa havárie do jezera, zaslepili přepad z jezera z horního do spodního, aby ta voda nepostupovala a zaslepili výusť ze spodního jezera šestka západ, aby voda nešla do Bečvy. V neděli rybáři preventivně vylovili metrák ryb z takzvané zátrže pod jezerem šestka západ, kam po opatřeních nepřitékala voda. "Převezli jsme je do čistého prostředí, zbytek odlovíme v úterý, aby žádná ryba nepřišla nazmar," doplnil Pernický.

V okolí nehody hasiči vyhloubili 27 sondážních jam, některé jsou hluboké až čtyři metry. Oborníkům slouží pro rychlé zmapování kontaminačního mraku. Do pátku byly benzenem zasažené čtyři. "Tato vrstva benzenu na hladině podzemní vody se odčerpává, tím zamezujeme dalšímu šíření," uvedl Petr Mothejl z firmy Dekonta, která má sanaci na starosti. Hasiči mají také připravenou pěnu, kterou by v případě potřeby zabránili prosakování vody.

Podle rybářů hodnoty benzenu v jezeru podle posledních analýz odebraných vzorků vykazují mírné zvýšení, zdaleka ale nedosahují vysokých hodnot z minulé středy. Kvalitu vody sleduje také Povodí Moravy, v pěti profilech monitorují jeho odborníci řeku Bečvu. "Dosavadní výsledky analýz koncentrací benzenu jsou výrazně pod limitní hodnotou pro povrchové vody," řekla dnes ČTK mluvčí povodí Jana Kučerová. Zaznamenán nebyl ani úhyn ryb, řekl dnes ČTK Pernický.

Minulý týden zástupci povodí navíc provedli v úseku řeky Bečvy pod místem havárie, mezi obcemi Hustopeče nad Bečvou a Ústí, kontrolní sledování bezobratlých v toku. "Společenstvo bezobratlých nevykazuje žádné odchylky od běžného stavu v tomto období. Byly zastoupeny očekávané skupiny organismů v dostatečné rozmanitosti i početnosti a bez známek negativního ovlivnění jejich vitality," doplnila mluvčí.

Okleštěk uvedl, že až na jednu cisternu jsou všechny odčerpány a téměř dekontaminovány. "Jedna cisterna ještě (odčerpána) není. Ta je nejsložitější, protože je uzavřená. Musí se citlivým způsobem otevřít, protože nebezpečí výbuchu je tam enormní," upozornil hejtman.

Na opačné straně místa zásahu hasiči souběžně odstraňují koleje. Chtějí vytvořit prostor pro těžkou techniku a pro manipulaci s vraky. Až to bude bezpečné, budou se cisterny rozstřihávat a odvážet. Pak bude možné odtěžit kolejový svršek a zeminu; právě na tomto místě totiž leží ohnisko kontaminace.

Nákladní vlak převážející benzen z chemičky DEZA z dosud nezjištěných příčin v pátek 28. února před polednem vykolejil a začal hořet. Před nehodou víc než dvojnásobně překročil povolenou rychlost. Ze 17 železničních cisteren naplněných 1020 tunami jedovatého benzenu se podařilo hasičům zachytit 360 tun. Část těkavé látky při nehodě shořela, určité množství benzenu se dostalo také do půdy a prostoru kolejí.

reklama