Situace kolem koronaviru se promítá do péče o louky v Krkonoších

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Správa KRNAP Rizikem pro krkonošské louky je v poslední době šíření invazivních rostlin, které vytlačují původní luční druhy. / Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Mimořádná opatření vyhlášená v souvislosti s šířením nákazy koronaviru se promítají také do péče o vzácné horské louky v Krkonoších. Zatímco tradičně na jaře se do ní zapojovaly i školy, nyní se o to musí postarat sami zaměstnanci Správy Krkonošského národního parku (KRNAP). Jde o vzácné botanické lokality, orchidejové louky, které Správa KRNAP každoročně na jaře zbavuje staré loňské trávy, takzvané stařiny.

"Většina lokalit, o něž se staráme, je významná především výskytem vstavačovitých rostlin, dále se zde vyskytují například vzácné hořečky nebo šafrány. Takové rostliny jsou ale pod neustálým tlakem zdatnějších konkurentů, především trav a mechů," řekl mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

Letos se mimořádně na loukách pracuje v rouškách, v bezpečné vzdálenosti jeden od druhého a chybějí studenti.

"Tento management vzácných botanických lokalit prováděla Správa KRNAP ve spolupráci se školami řadu let. Výsledky jsou evidentní. Na takto udržovaných botanických lokalitách se zvyšuje počet zmíněných ohrožených rostlin," uvedl Drahný.

KRNAP se i s ochranným pásmem rozkládá na 55.000 hektarech. Správa národního parku také ve spolupráci s místními hospodáři se snaží v Krkonoších na loukách udržet bezlesí, na které se vážou cenné ekosystémy. Rizikem pro krkonošské louky je v poslední době šíření invazivních rostlin, které na ně nepatří a vytlačují původní luční druhy. Rozloha dnešních lesních porostů na české straně Krkonoš je zhruba 37.000 hektarů.

reklama