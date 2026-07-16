Situace na Dyji pod Novomlýnskými nádržemi se pro ryby zlepšila
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"Podle výsledků ranního monitoringu je voda v nádrži Nové Mlýny teplotně promíchaná a obsah kyslíku je v celém vodním sloupci dostatečný. Díky příznivému větru, který v úterý foukal směrem od hráze, odtéká do řeky pod ní nižší množství sinic než v předchozích dnech. Koncentrace kyslíku v řece pod odtokem dosahuje téměř osmi miligramů na litr. V některých úsecích řeky je však i nadále množství kyslíku velmi nízké," uvedla Kučerová.
Povodí Moravy také vyčistilo prostor před nátokem do Zámecké Dyje, kde se koncentrovala směs biomasy. Poté po dohodě s Moravským rybářským svazem zvýšilo průtok do Zámecké Dyje. Na místě zůstává norná stěna nad Břeclaví.
I přes zlepšení situace Povodí Moravy situaci nadále monitoruje. Podle Povodí Moravy i ministerstva zemědělství je potřeba pracovat na odstranění primární příčiny, kterou je nadbytek živin ve vodě, především fosforu. Ty totiž výrazně přispívají k růstu sinic. Do vody se živiny dostávají při deštích jako splach z pohnojených polí, se splašky či s nedostatečně vyčištěnými odpadními vodami.
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