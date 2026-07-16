https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/situace-na-dyji-pod-novomlynskymi-nadrzemi-se-pro-ryby-zlepsila?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=seznam_distribuce&utm_campaign=novinky
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Situace na Dyji pod Novomlýnskými nádržemi se pro ryby zlepšila

16.7.2026 11:19 (ČTK)
Sinicový mrak v dolní Nádrži Nové Mlýny u Dolních Věstonic – 15. července, 12:00 hod
Sinicový mrak v dolní Nádrži Nové Mlýny u Dolních Věstonic – 15. července, 12:00 hod
Zdroj | Povodí Moravy
Situace na Dyji pod Novomlýnskými nádržemi se zlepšuje a aktuálně by neměl hrozit úhyn ryb kvůli nedostatku kyslíku, i když v některých úsecích zůstává jeho koncentrace stále nízká. Na břeclavském jezu včera Povodí Moravy ukončilo mimořádnou manipulaci, zvedne klapky a průtok bude veden přepadem přes pevnou přelivovou hranu. Jez v Poštorné ale zůstane tak, aby bylo zajištěné proudění vody, uvedla na webu státního podniku Povodí Moravy mluvčí Jana Kučerová. Firma stav dále sleduje.
reklama
 
Situace na Dyji je pro ryby komplikovaná už několik týdnů. Zásadně se však zhoršila koncem minulého týdne, kdy kvůli rychle se množícím sinicím začala klesat koncentrace kyslíku v noci až na nulu. Vodohospodáři proto společně s hasiči a rybáři začali dělat opatření, která měla rybám pomoct přežít. Šlo o provzdušňování, manipulaci na jezech či zachytávání biomasy pomocí norných stěn. Díky tomu nejsou úhyny zatím nijak rozsáhlé.

"Podle výsledků ranního monitoringu je voda v nádrži Nové Mlýny teplotně promíchaná a obsah kyslíku je v celém vodním sloupci dostatečný. Díky příznivému větru, který v úterý foukal směrem od hráze, odtéká do řeky pod ní nižší množství sinic než v předchozích dnech. Koncentrace kyslíku v řece pod odtokem dosahuje téměř osmi miligramů na litr. V některých úsecích řeky je však i nadále množství kyslíku velmi nízké," uvedla Kučerová.

Povodí Moravy také vyčistilo prostor před nátokem do Zámecké Dyje, kde se koncentrovala směs biomasy. Poté po dohodě s Moravským rybářským svazem zvýšilo průtok do Zámecké Dyje. Na místě zůstává norná stěna nad Břeclaví.

I přes zlepšení situace Povodí Moravy situaci nadále monitoruje. Podle Povodí Moravy i ministerstva zemědělství je potřeba pracovat na odstranění primární příčiny, kterou je nadbytek živin ve vodě, především fosforu. Ty totiž výrazně přispívají k růstu sinic. Do vody se živiny dostávají při deštích jako splach z pohnojených polí, se splašky či s nedostatečně vyčištěnými odpadními vodami.

reklama
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Jez v Břeclavi – 14. července, 6:00 hod. Foto: Povodí Moravy V Dyji na Břeclavsku uhynulo přes opatření půl tuny ryb kvůli nedostatku kyslíku Jez v Břeclavi – 13. července Foto: Povodí Moravy Povodí Moravy pracuje na tom, aby v Dyji v Břeclavi kvůli sinicím nehynuly ryby Foto: Asociace vodní turistiky a sportu Asociace vodní turistiky podala podnět kvůli jezům na dolním toku Sázavy

reklama

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama
reklama

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.

Spravovat souhlas s nastavením osobních údajů

TOPlist TOPlist