Situace v Dyji pod Novými Mlýny se nezlepšuje, větší úhyn ryb se zatím neprojevil
Povodí na základě rozhodnutí vodoprávního úřadu snižuje přítok do Zámecké Dyje, aby se snížil přísun biomasy se sinicemi. V případě zhoršení povodí nainstaluje další norné stěny v Bulharech a nad Břeclaví.
Situaci pečlivě sledují také rybáři, větší úhyny ryb zatím nezaznamenali. "Aktuálně se zdá, že nad jezem v Bulharech ryby nejsou, předpokládáme, že se vydaly proti proudu přímo pod Nové Mlýny, kde je kyslíku ve vodě dost. Situaci zhoršuje vítr, který masu sinic žene v dolní nádrži do vrat na hrázi," popsal situaci Láníček.
Na začátku července pod Novými Mlýny v Dyji uhynula po prudkém poklesu kyslíku ve vodě asi tuna ryb, díky soustavnému monitoringu koncentrací kyslíku se podařilo předejít větším škodám. Před rokem na stejném místě uhynulo asi 30 tun ryb.
reklama