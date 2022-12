Skalní hrad Valečov láká turisty nejen na skalní byty

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Na zříceninu skalního hradu Valečov nedaleko Mnichova Hradiště na Mladoboleslavsku letos do července zavítalo přes 8000 návštěvníků. Lidé si mohou v blízkosti hradu prohlédnout i takzvané skalní byty, ve kterých žila ještě do konce 19. století místní chudina. Hrad částečně vytesaný do pískovcových skal vlastní obec Boseň.Obec, která se o hrad stará od roku 1994, letos instalovala nové informační tabule na parkoviště, běžný provoz udržuje ze vstupného, na větší opravy míst v havarijním stavu se v minulosti povedlo získat dotace. "Nejnákladnější jsou samozřejmě energie, začali jsme mírně šetřit, třeba omezujeme slavnostní osvětlení hradu a svítíme třeba jen na koncertech," řekla starostka obce Hana Maudrová. Před dvěma lety dokončili na hradě postupnou konzervaci jednotlivých hradních částí, aby se nebortily. Každá etapa podle starostky vyšla zhruba na půl milionu až 700 000 korun.

Podle správce hradu Zdeňka Majdla je mezi návštěvníky ve srovnání s předchozími lety více mladých rodin s dětmi. "Lidé se pohybují volně, od nás dostanou jen zapůjčený psaný text. Když je dobrý den, přijde jich i 250," řekl. Turisté podle něj ale často nerespektují, že jsou v chráněné krajinné oblasti. "Nejčastěji řešíme hlavně pejskaře, kteří mají psy na volno, ale občas někdo zkouší i rozdělat oheň nebo nocovat ve skalním bytě, případně lezou po skalách," doplnil. Podle něj hrozí, že by pískovcové skály mohly dopadnout stejně jako část skalního komplexu nedalekých Drábských světniček, kde skála za poslední roky ubyla až o tři čtvrtě metru.

Středověký skalní hrad z počátku 14. století leží zhruba čtyři kilometry od Mnichova Hradiště na území Českého ráje. Je částečně vytesán do pískovcových skal. Na hradě je expozice týkající se archeologických nálezů ze sbírek Okresního muzea Mladá Boleslav. Ve skalních bytech, které původně sloužily hj pro hradní čeleď, žili později takzvaní valečovští skaláci, ke konci 19. století to bylo sedm několikačlenných rodin. Poslední obyvatelé skalních bytů se museli vystěhovat v roce 1892. Turistům je komplex 28 skalních bytů přístupný celoročně bez omezení.

reklama