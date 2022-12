Skanzen Chanovice na Klatovsku obnovuje roubenou chalupu s chlévy

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech obnovuje v Chanovicích na Klatovsku roubenou chalupu s chlévy z konce 18. století. Jde o 20. nemovitost v přírodním muzeu lidové architektury Pošumaví, které funguje 30 let jako jediné svého druhu v jihozápadních Čechách. Chalupa je z Třebýciny u Švihova, řekl ČTK ředitel muzea Luboš Smolík. Obnova, která začala v únoru, přijde na 8,2 milionu Kč, z 90 procenty ji podpořil dotační program IROP. Chalupa se stane novou součástí prohlídkového okruhu od srpna 2023.

"Půjde o doplnění expozice usedlosti středního sedláka, což umožní celý areál tohoto statku vybavit sbírkovými předměty a jejich kopiemi z našeho muzea, a to jak v interiéru, tak v exteriéru. Ukáže život na vesnici v Pošumaví a představí charakteristické zemědělské a řemeslné činnosti," uvedl ředitel. Přesné datum stáří přízemního objektu určí dokončovaný dendrochronologický průzkum.

Pro muzejníky je tato usedlost zvláštní zejména tím, že tam budou jiné typy střešních plášťů, než jsou dosud ve skanzenu, tedy kombinace tvrdé nespalné krytiny a došek. "Objekt je vlastně vytvořený kombinací zděného zdiva, což je chlévní část, plus roubenou částí obytnou," řekl ředitel. V roubeném traktu bude imitace nábytku a dobového vybavení a v chlévě pak unikátní krov a expozice lidové architektury jihozápadních Čech.

Chalupu dostalo muzeum darem a v roce 1995 ji jeho pracovníci rozebrali a poté měli její díly v depozitáři v Chanovicích i v Klatovech. Řemeslníci z Klatovska už dokončili chlév a vyměňují původní spodní trámy roubené části za nové modřínové.

Podle Smolíka je to hlavně záchranný projekt pro ohrožené stavby lidového stavitelství. "Do budoucna je potřeba vracet zachráněným chalupám i jejich zaniklé prostředí, tedy doplnit okolí staveb o políčka, louky, sady a pastviny. Do prezentace pak zapojovat způsoby tradičního hospodaření, výroby, ale také ukázek stolování, obyčejů, slavností a jiných oblastí zaniklého vesnického života," řekl. Vedle skanzenu je ještě velká sýpka, kde jsou cennější národopisné předměty jako nábytek, a také řemeslné dílny.

Posledním instalovaným objektem byl před třemi lety špýchar z Petrovic u Sušice. Skanzen, který má zatím rozlohu 1,25 hektaru, má v depozitáři ještě deset rozebraných chalup. "Dál bychom potřebovali řešit pět žhavých kandidátů, kterém máme stále v terénu," uvedl ředitel. Většinu staveb starých kolem 200 let, mezi nimž jsou třeba i stodola a boží muka, získává muzeum zdarma.

reklama