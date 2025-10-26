Studenti architektury navrhli podobu obnovy okolí pramene Novoveské kyselky
Práce vznikaly v ateliérech vedených Jaroslavem Prokešem a Petrou Vlachynskou. Odborná porota z nich vybrala návrhy Báry Brzobohaté, která se zabývala poklopem studny inspirovaným zbarvením vejce jeřába, Natálie Bezděkovské, která navrhla podobu pavilonu, u něhož využila barvy skokana ostronosého, a Leontýny Lankašové, která řešila podobu chodníčků od studny k nedalekým mofetám a návrh informační tabule.
"Pro studenty je mimořádně cenné, když se jejich práce dostane až do fáze realizace. Mohou tak vidět, jak jejich návrh skutečně ožívá v konkrétním prostředí," uvedla proděkanka Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci Petra Vlachynská.
Vybrané projekty budou rozpracovány do podoby realizační dokumentace. "Rozhodli jsme se spojit síly s odborníky na krajinu i s mladými umělci, abychom vytvořili prostor, který respektuje přírodu, historii i ducha místa a láká k návštěvě. Novoveská Kyselka je výjimečné místo, které si zaslouží citlivou obnovu," doplnil generální ředitel společnosti Mattoni 1873 Ondřej Postránský.
Studentské návrhy si mohou lidé prohlédnout na výstavě nazvané Obnova odpočinkového místa u Novoveské Kyselky v historickém Domě Chopin, který dnes slouží jako kulturní a komunitní prostor Mariánských Lázní. Výstava je přístupná zdarma a potrvá do 30. listopadu 2025.
