Skanzen Rochus v Uherském Hradišti zve na nedělní zahájení pastvy ovcí a stavění máje. Oblíbenou tradici obnovuje po třech letech. Připravena budou i folklorní vystoupení, dílny pro děti, ukázky práce s pasteveckým psem nebo představení hospodářských zvířat, sdělila za organizátory Veronika Žídková.

Areál bude otevřený od 10:00 do 17:00. Chasa z Uherského Hradiště – Mařatic se členy folklorního souboru Cifra připraví májku. "Návštěvníci se mohou zapojit do odkornění kmene májky nebo pomoci děvčatům z Cifry s výrobou krepových růžiček a se zdobením májky. V poledne se májka začne zvedat, a to pěkně postaru s pomocí žebřů, tyčí a provazů. Pak se bude pod májkou zvesela zpívat a hrát," uvedla Žídková.

V první májový den zahájí na Rochusu již dvanáctý rok pastvy ovcí, která se v lokalitě stala neodmyslitelnou součástí péče o krajinu. "Ovčácké téma doplní oblíbené ukázky práce s pasteveckým psem. Návštěvníci také mohou nahlédnout do tajů zpracování ovčí vlny a mléčných výrobků," uvedli pořadatelé.

V usedlostech se zájemci dozvědí zajímavosti o tradicích v období od svatého Jiří, přes filipojakubskou noc a mariánské poutě až po letnice a Jízdu králů. Dopoledne se představí Cimbálová muzika Špica, odpoledne na ni naváže mužský sbor JMF Derfla doprovodu cimbálové muziky. Pro děti organizátoři připravili tvořivé dílničky, malá zoo hospodářských zvířat a zábavně naučná stanoviště s Centrem ekologické výchovy Žabka a Přírodovědným centrem Trnka.

Pro návštěvníky bude přichystáno i občerstvení v podobě vína, piva, kávy nebo chlebových placek. Při příležitosti konání akce bude otevřena i kaple svatého Rocha, kde se od 15:00 uskuteční mše.

