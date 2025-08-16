Skla budovaného pavilonu akvárií v Hodoníně přesunul jeřáb s přísavkami
Stěny tvoří lepený akrylát o tloušťce 15 centimetrů. Objem každého akvária činí přibližně 80 metrů krychlových, s čímž souvisí i tlak, kterému následně budou skla čelit. Zbylé stěny akvárií tvoří speciální beton. "Osazení akrylátových stěn jsme museli udělat ještě předtím, než dobedníme a vybetonujeme zbytek stavby a než se stavba shora uzavře stropní konstrukcí. I z tohoto hlediska bylo náročné vše naplánovat. Zajímavostí je, že každé sklo váží zhruba tři a půl tuny, takže tady máme jednu z největších savek v celé střední Evropě," uvedl Píštěk.
Nyní bude následovat nezbytné tmelení a utěsnění stěn. Poté budou pokračovat navazující práce na stropech a dalších etapách. "Předpokládáme, že stavební část by měla být hotova začátkem příštího roku a poté se bude pracovat na technologiích a na založení akvárií jako takových. To by se mohlo uskutečnit do letních prázdnin, což však neznamená, že budou o prázdninách akvária otevřena pro veřejnost. Po dokončení technologií musí nastat tzv. zarybnění a nezbytná karanténa rybek," sdělil místostarosta Hodonína Ondřej Fialík (Pro Hodonín).
Budova akvárií bude dvoupodlažní a nezbytnou součástí je i zázemí zahrnující technologie úpravy vody. Druhé patro bude sloužit chovatelům a prostor tam najde také strojovna. Akvária se stanou domovem stovek druhů ryb z afrických jezer Tanganika a Malawi. Podle zoo půjde o jednu z největších sladkovodních expozic v Česku.
