https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/skla-budovaneho-pavilonu-akvarii-v-hodonine-presunul-jerab-s-prisavkami
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Skla budovaného pavilonu akvárií v Hodoníně přesunul jeřáb s přísavkami

16.8.2025 12:02 | HODONÍN (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Francois Libert / Flickr
Stavební firma ve středu osadila budoucí pavilon akvárií v areálu hodonínské zoo stěnami, které budou tvořit průčelí a pohledovou část do obou expozic. Tři a půl tuny těžká skla přesunul na konečné místo jeřáb se speciálními přísavkami. Náročný proces se domlouval na den přesně přibližně tři měsíce, uvedl na webu města projektový manažer společnosti 3V & H s. r. o. Petr Píštěk. Výstavba pavilonu za více než 68 milionů korun začala v dubnu, dokončení je v plánu příští rok v létě. Předchozí pavilon poničilo tornádo.
 

Stěny tvoří lepený akrylát o tloušťce 15 centimetrů. Objem každého akvária činí přibližně 80 metrů krychlových, s čímž souvisí i tlak, kterému následně budou skla čelit. Zbylé stěny akvárií tvoří speciální beton. "Osazení akrylátových stěn jsme museli udělat ještě předtím, než dobedníme a vybetonujeme zbytek stavby a než se stavba shora uzavře stropní konstrukcí. I z tohoto hlediska bylo náročné vše naplánovat. Zajímavostí je, že každé sklo váží zhruba tři a půl tuny, takže tady máme jednu z největších savek v celé střední Evropě," uvedl Píštěk.

Nyní bude následovat nezbytné tmelení a utěsnění stěn. Poté budou pokračovat navazující práce na stropech a dalších etapách. "Předpokládáme, že stavební část by měla být hotova začátkem příštího roku a poté se bude pracovat na technologiích a na založení akvárií jako takových. To by se mohlo uskutečnit do letních prázdnin, což však neznamená, že budou o prázdninách akvária otevřena pro veřejnost. Po dokončení technologií musí nastat tzv. zarybnění a nezbytná karanténa rybek," sdělil místostarosta Hodonína Ondřej Fialík (Pro Hodonín).

Budova akvárií bude dvoupodlažní a nezbytnou součástí je i zázemí zahrnující technologie úpravy vody. Druhé patro bude sloužit chovatelům a prostor tam najde také strojovna. Akvária se stanou domovem stovek druhů ryb z afrických jezer Tanganika a Malawi. Podle zoo půjde o jednu z největších sladkovodních expozic v Česku.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Na zamraženém ovoci si postupně pochutnali všichni členové gorilí tlupy. Petr Hamerník Zoo Praha Zoo Praha dala některým zvířatům opět led k ochlazení, gorily dostaly zmrzliny Labuť koskoroba Foto: Heather Paul Flickr Zoo Děčín se těší z mláděte labutě rodu koskoroba, chová ji jako jediná v ČR Malá zebra bezhřívá Foto: Safari Park Dvůr Králové V Safari Parku Dvůr Králové nad Labem se narodilo mládě vzácné zebry bezhřívé

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Hana Müllerová: Klimatické právo prodělalo interpretační šok aneb Pohled do nitra Poradního stanoviska Mezinárodního soudního dvora o klimatických povinnostech států

Diskuse: 71

Rekordní sezóna u dudků chocholatých. Letos se v dudnících na jižní Moravě vylíhlo 36 mláďat

Filip Jetmar a Jiří Mach: Pardubický kraj má problémy se zajištěním ochrany přírodní rezervace Maštale, tak ji raději zruší

Diskuse: 13

Český svaz ochránců přírody: Otevřený dopis k přeložce silnice I/35 přes Český ráj

Diskuse: 30

Vlčice odchycená u Srní je zpátky u své smečky, ve výběhu se našla lebka vlka

Diskuse: 14

V Irsku vyrábějí elektřinu obří draci

Vlků se u Srní na Šumavě může pohybovat víc, park připouští, že utekli z výběhu

Diskuse: 17
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist