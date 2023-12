Sklizeň pšenice na Ukrajině by mohla klesnout nejníže za 12 let

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Sklizeň pšenice na Ukrajině by v létě příštího roku mohla být nejnižší za posledních 12 let. Důvodem je pokles osevu ve válkou zmítané zemi. Celkem by sklizeň mohla klesnout na 20,2 milionu tun z letošních 22,2 milionu tun. Sklizeň také bude výrazně pod průměrem z posledních pěti let, který činí 25,9 milionu tun. Vyplývá to z odhadu , který zveřejnila agentura Argus Media.

Výsev obilí na Ukrajině od loňské invaze Ruska do země klesl, protože Kyjev ztratil kontrolu nad některými územími. Zemědělci, kteří mají nedostatek peněz, také dali přednost výnosnějším plodinám, jako jsou olejniny.

Firma Argus, která vlastní zemědělskou konzultační společnost Agritel, uvedla, že její prognóza vychází z očekávaného poklesu oseté plochy pšenicí na 4,55 milionu hektarů z letošních 4,65 milionu hektarů. Průměrný výnos pšenice se předpokládá 4,43 tuny na hektar, což je méně, než byla letošní rekordní úroveň, ale nad pětiletým průměrem. Důvodem je zlepšení pěstitelských podmínek po suchu na začátku setí, uvedla agentura Reuters.

