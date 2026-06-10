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ŠKODA JS dodala 1. kontejner nové generace na použité jaderné palivo pro Temelín

10.6.2026 10:41 (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | centralniak / Flickr
Plzeňská Škoda JS a.s. dodala první kontejner nové generace na použité jaderné palivo pro jadernou elektrárnu Temelín. Inovaci původních obalových souborů strojírny samy vyvinuly a odzkoušely v provozu elektrárny, počítá se s nimi i do Dukovan. ČTK to řekl mluvčí Škody JS Karel Samec. Přední evropský výrobce a dodavatel zařízení pro jadernou energetiku vyrobil za 33 let zhruba 500 kusů všech typů kontejnerů pro transport a skladování použitého jaderného paliva.
 
"Kvalitativně jde o rovnocenné kontejnery jako předchozí typ pro Temelín. Nová generace, jejíž výroba je efektivnější, tam byla úspěšně nasazena během nedávno ukončené odstávky druhého bloku," řekl mluvčí. Vývoj trval relativně krátce a škodováčtí odborníci si osvojili novou metodu vnitřního nerezového návaru šachty kontejneru, která nahradila předchozí povrchovou úpravu. Návar je vrstva kovu, která se nanáší na povrch základního materiálu pomocí metod svařování.

Šéf Škody JS Karel Bednář uvedl, že firma zvolila stejný technologický postup, jaký úspěšně vyžívá u návarů nádob jaderných reaktorů. "Návar technicky zvyšuje dlouhodobou bezpečnost a životnost i s budoucími výkonnějšími generacemi paliva. Výroba je, samozřejmě se zachováním maximální kvality, o něco rychlejší a kolegům v provozu se novými obalovými soubory lépe manipuluje," řekl.

Podle ředitele divize jaderná energetika ČEZ Bohdana Zronka podobné inovace přesně zapadají do koncepce zvyšování efektivity provozu jaderných elektráren. "S novou generací obalů počítáme nejen pro Temelín, ale i pro dukovanskou elektrárnu. Samozřejmě je podmínkou, že musí splňovat všechny bezpečnostní parametry," řekl.

Petr Měšťan, ředitel temelínské elektrárny, uvedl, že se nový typ kontejneru v provozu osvědčil. "Použití technologie, která je prověřená výrobou samotných reaktorových nádob, nám dává jistotu vysoké kvality a odolnosti vnitřního povrchu i při dlouhodobém skladování paliva," dodal.

Škoda JS navrhuje a vyrábí kontejnery na použité jaderné palivo od roku 1993. Celkově už jich vyrobila zhruba 500 kusů všech typů. Z toho zhruba 420 pro použité jaderné palivo většinou pro české jaderné elektrárny. Desítky kusů exportovala. Veškeré kontejnery, vyrobené ve Škodě JS, jsou evidované v databázi Mezinárodní atomové agentury ve Vídni (MAAE). "Pro potřeby Temelína a Dukovan jich ročně vyrobíme a dodáme v průměru pět pro každou elektrárnu," řekl Samec.

Vysokou úroveň bezpečnosti a kvality obalů nově potvrzují i prestižní americké certifikáty jaderného průmyslu ASME. Škoda JS se čtyřmiliardovými tržbami a 1100 zaměstnanci je získala letos v dubnu jako první výrobní firma ze střední a východní Evropy.

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