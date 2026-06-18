Děti Země se obrátily na Ústavní soud kvůli umístění nového jaderného bloku v Dukovanech
Děti Země už dříve usilovaly o to, aby byla výsadba ochranných dřevin jasně specifikovaná ještě před skončením územního řízení, tedy za účasti spolků. U soudů ale neuspěly.
Městský soud uvedl, že podmínky ke zmírnění vlivů stavby na krajinný ráz se upřesní ve stavebním řízení. Nejvyšší správní soud argumentoval tím, že dohadovacího řízení před stavbou věže se mohou účastnit i spolky podle zákona o ochraně přírody krajiny.
"V ústavní stížnosti ovšem namítáme, že požadavky na ochranu krajinného rázu v územním a ve stavebním řízení mají odlišný charakter, takže je nelze směšovat, a po skončení všech navazujících řízení s účastí spolků už žádné řízení podle zákona o ochraně přírody a krajiny probíhat nebude, takže Děti Země byly z diskuse o rozsahu výsadby dřevin kolem Dukovan nezákonně vyloučené, a byla tak porušena jejich práva," uvedl Patrik.
Rozhodnutí o umístění se týká 11 dílčích staveb, které jako celek tvoří nový jaderný zdroj. Rozhodnutí například také stanovilo ochranná pásma a podmínky pro kácení dřevin. Výsadba stromů, o níž má v budoucnu investor jednat s okolními obcemi, má alespoň částečně zakrýt pohled na elektrárnu, a zmírnit tak dopad na krajinu.
Zakázku na stavbu v Dukovanech získala korejská společnost KHNP. V současnosti na místě pokračuje geologický průzkum. První blok by měl být hotový v roce 2036. Náklady při aktuálně preferované výstavbě dvou reaktorů v Dukovanech při cenách z loňského roku činí 407 miliard korun.
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