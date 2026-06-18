https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/deti-zeme-se-obratily-na-us-kvuli-umisteni-noveho-jaderneho-bloku-v-dukovanech
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Děti Země se obrátily na Ústavní soud kvůli umístění nového jaderného bloku v Dukovanech

18.6.2026 09:11 (ČTK)
Diskuse: 1
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | GLOBAL 2000 / Flickr
Spolek Děti Země se obrátil na Ústavní soud (ÚS) kvůli umístění nového jaderného bloku v Dukovanech na Třebíčsku. Stížnost směřuje proti verdiktům Nejvyššího správního soudu a Městského soudu v Praze, které potvrdily postup ministerstva průmyslu a obchodu. Úřad rozhodl o umístění stavby s tím, že výsadba stromů, které zmírní vizuální dopad na krajinný ráz, se dořeší až později. Mluvčí soudu Kamila Abbasi ČTK potvrdila, že ji ústavní soudci obdrželi.
 
Chladicí věž bude podle Dětí Země 160 až 180 metrů vysoká. "Elektrárna Dukovany II se má tři roky před realizací věže domluvit s obcemi, na jakých místech se budou sázet ochranné dřeviny, v jakých počtech a jaké druhy. Spolky tak byly z tohoto procesu nezákonným způsobem vyřazené," uvedl předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Děti Země už dříve usilovaly o to, aby byla výsadba ochranných dřevin jasně specifikovaná ještě před skončením územního řízení, tedy za účasti spolků. U soudů ale neuspěly.

Městský soud uvedl, že podmínky ke zmírnění vlivů stavby na krajinný ráz se upřesní ve stavebním řízení. Nejvyšší správní soud argumentoval tím, že dohadovacího řízení před stavbou věže se mohou účastnit i spolky podle zákona o ochraně přírody krajiny.

"V ústavní stížnosti ovšem namítáme, že požadavky na ochranu krajinného rázu v územním a ve stavebním řízení mají odlišný charakter, takže je nelze směšovat, a po skončení všech navazujících řízení s účastí spolků už žádné řízení podle zákona o ochraně přírody a krajiny probíhat nebude, takže Děti Země byly z diskuse o rozsahu výsadby dřevin kolem Dukovan nezákonně vyloučené, a byla tak porušena jejich práva," uvedl Patrik.

Rozhodnutí o umístění se týká 11 dílčích staveb, které jako celek tvoří nový jaderný zdroj. Rozhodnutí například také stanovilo ochranná pásma a podmínky pro kácení dřevin. Výsadba stromů, o níž má v budoucnu investor jednat s okolními obcemi, má alespoň částečně zakrýt pohled na elektrárnu, a zmírnit tak dopad na krajinu.

Zakázku na stavbu v Dukovanech získala korejská společnost KHNP. V současnosti na místě pokračuje geologický průzkum. První blok by měl být hotový v roce 2036. Náklady při aktuálně preferované výstavbě dvou reaktorů v Dukovanech při cenách z loňského roku činí 407 miliard korun.

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Emil Novák

18.6.2026 13:04
U větrníků Děti Země nepožadují sázení ochranných dřevin a neobrací se k ústavnímu soudu? Proč, když 160 až 180 metrů není pro větrník žádná výška?
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