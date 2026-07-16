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Aktivisté chtějí, aby prodloužení provozu Temelína mělo nové posouzení EIA

16.7.2026 17:47 (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Jakub Soucek / Flickr
Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí (OIŽP) a sdružení Calla jsou proti prodloužení provozu jaderných elektráren Temelín a Dukovany o 20 let bez nového posouzení vlivu na životní prostředí (EIA). Podle nich Česko obchází evropské právo, a vystavuje se tak riziku soudních sporů. Podle firmy ČEZ nejde o nový záměr, který by vyžadoval posouzení EIA, a elektrárny mají povolený provoz na dobu neurčitou.
 
Prodloužení provozu nynějších temelínských a dukovanských bloků na celkem 80 let oznámil ministr průmyslu a obchodu (MPO) Karel Havlíček (ANO).

"Provoz jaderné elektrárny po dobu 80 let nemůže být schválen pouze na základě technických posudků investora a správních rozhodnutí. Takto zásadní změna musí být znovu posouzena z hlediska jejích dopadů na životní prostředí a veřejnost musí mít možnost se k ní vyjádřit," uvedla za spolek OIŽP Gabriela Reitingerová. Součástí procesu musí podle ní být i posouzení přeshraničních vlivů a obyvatelé, samosprávy a odborníci ze sousedních států musí mít možnost se takového řízení účastnit.

Také podle sdružení Calla nejde u EIA jen o formální krok. "Kromě rozsáhlých technologických změn s delším provozem souvisí také větší množství radioaktivních odpadů včetně vyhořelého paliva, nebo třeba odběry chladící vody a související dopady do ekosystémů v prostředí, které proměňují klimatické změny," uvedl Edvard Sequens ze sdružení Calla. Dodal, že analýzy ČEZ nejsou veřejně dostupné a v případě Dukovan je ČEZ odmítl poskytnout jako své obchodní tajemství.

Mluvčí jaderné elektrárny Temelín Marek Sviták ČTK řekl, že společnost ČEZ při provozu i plánování budoucího využívání jaderných elektráren Dukovany a Temelín postupuje plně v souladu s platnou českou i evropskou legislativou a mezinárodními standardy. "Pro pokračování provozu již existujících a dlouhodobě fungujících elektráren za horizont 60 let se nevydává žádné nové povolení, podle zákona tedy nejde o nový záměr, který by vyžadoval navazující řízení nebo posouzení vlivu na životní prostředí," uvedl Sviták.

Elektrárny mají povolení provozu od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na dobu neurčitou. "Připravenost k dalšímu bezpečnému provozu prokazujeme v pravidelných desetiletých intervalech," dodal Sviták. Budoucí dlouhodobý provoz elektráren tak podle ČEZ závisí kromě plnění zákonných podmínek na investicích do údržby a obnovy nebo modernizace zařízení.

Podle aktivistů však prodloužení provozu jaderných elektráren obchází evropské právo. "Pokud by se české úřady chtěly zákonnému posouzení vlivů prodloužení provozu Dukovan i Temelína vyhnout, budou stát před rizikem soudních sporů pro porušení evropského práva," uvedl Sequens. Doplnil, že Evropský soudní dvůr vynesl precedentní rozsudek u případu prodloužení provozu belgických reaktorů o deset let, kdy záměr je podle směrnice EIA a vyžaduje plnohodnotné posouzení včetně přeshraničních konzultací. “K tomu musí dojít ještě před přijetím právního rozhodnutí o prodloužení,” dodal Sequens.

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