https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/us-odmitl-stiznost-firmy-ktera-zpochybnila-umisteni-noveho-zdroje-v-dukovanech
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Ústavní soud odmítl stížnost firmy, která zpochybnila umístění nového zdroje v Dukovanech

21.7.2026 15:56 (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Wald1siedel / Wikimeda Commons
Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost společnosti ESHG, která zpochybňovala umístění 11 staveb tvořících nový jaderný zdroj v Dukovanech na Třebíčsku. Firma vlastní pozemky v ploše vymezené pro rozšíření jaderné elektrárny. Neúspěšně navrhla zrušit také část novely stavebního zákona, která fakticky přenesla rozhodovací pravomoc z třebíčského stavebního úřadu na ministerstvo průmyslu a obchodu. Ústavní soudci stížnost označili za neopodstatněnou, zjistila ČTK z usnesení.
 
Firma se sídlem v Hradci Králové ve stížnosti uvedla, že sporná část zákona ve spojení s přechodným ustanovením je sice formulovaná obecně, avšak reálně ovlivňuje jen jeden konkrétní projekt, a to Dukovany. Obecnost zákona je při tom jedním z důležitých ústavních principů. Normy nemají být "šité na míru" konkrétním lidem či situacím.

Podle ÚS však zákonná úprava zavedla obecný režim, který se uplatňuje v případě staveb klíčové infrastruktury celostátního významu. "V nyní posuzovaném případě bylo z hlediska naplnění požadavku obecnosti právní normy podstatné, jak byla tato norma formulována," stojí v usnesení. Soudy prý nebyly povinné zkoumat, na jakou množinu případů právní úprava reálně dopadne.

ESHG také tvrdila, že ministr i podřízení úředníci jsou systémově podjatí, protože stát je zároveň investorem projektu. S poukazem na podjatost však neuspěla u Městského soudu v Praze, Nejvyššího správního soudu ani Ústavního soudu.

Stížnost proti stejným soudním rozhodnutím podaly také Děti Země, ovšem z jiných důvodů. Ministerstvo totiž rozhodlo, že výsadba stromů, které zmírní vizuální dopad na krajinný ráz, se dořeší až později. Děti Země usilovaly o to, aby byla výsadba ochranných dřevin jasně specifikovaná ještě před skončením územního řízení, tedy za účasti spolků. U soudů ale neuspěly. O ústavní stížnosti Dětí Země ještě není rozhodnuto.

Zakázku na stavbu v Dukovanech získala korejská společnost KHNP. V současnosti na místě pokračuje geologický průzkum. První blok by měl být hotový v roce 2036. Náklady při aktuálně preferované výstavbě dvou reaktorů v Dukovanech při cenách z loňského roku činí 407 miliard korun.

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