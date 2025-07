Skončila oprava přehrady Jezeří na Chomutovsku. Zatím v ní není voda

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Povodí Ohře ukončilo po třech letech opravu zhruba 120 let starého vodního díla Jezeří na Chomutovsku. Kompletní rekonstrukce vyšla zhruba na 83 milionů korun. Větší část pokryla dotace. V přehradě zatím není voda. Čeká se na to, až bude vody přitékat víc, aby jí nebylo ve vodním díle málo a rychle se neprohřívala, což by mohlo mít negativní dopad na přírodu, řekl generální ředitel státního podniku Jan Svejkovský."Celá stavba spočívá v přehradě, což je zděné těleso. Je tam věžový objekt obklopený ze všech stran vodou. Pak je tam bezpečnostní přeliv a kaskáda od bezpečnostního přelivu, kudy v současné době odtéká voda okolo nádrže a pak vlastní nádrž, ze které se těžil sediment," uvedl Svejkovský. Všechny části jsou podle něj kompletně opravené.

Kvůli obojživelníkům vzniklo v blízkosti přítoku jezírko, které u vodního díla i zůstane. "Celou dobu si tam žabičky chodily klást vajíčka a líhli se tam z nich pulci," doplnil ředitel.

Vodní dílo se rekonstruovalo, protože po 120 letech už to potřepovalo. Voda například již prosakovala a už nebylo možné přehradu sanovat běžnou údržbou. "Spodní výpusti úplně nefungovaly, jak měly, protože v nádrži bylo množství sedimentu," podotkl Svejkovský. I samotná věžička již byla poškozená a při vypouštění vody se musela zafixovat, aby se nezřítila.

Dílo slouží jako záložní vodárenský zdroj i jako protipovodňová ochrana. "Dokáže svým způsobem alespoň částečně ovlivnit povodňové průtoky, takže nejsou potom tak velké a nezpůsobují v území pod vodním dílem tak velké škody," uvedl Svejkovský. Vodním dílem protéká Vesnický potok, který pramení v Krušných horách.

Přípravné práce na rekonstrukci začaly už v roce 2014. Dělaly se průzkumy, zpracovával se projekt a bylo nutné vyřešit uložení sedimentu z nádrže. Práce stavbaři konzultovali s památkáři, protože přehrada je kulturní památkou. Lidé se k ní ale nedostanou, nachází se v přírodní rezervaci Jezerka a Povodí Ohře chce také předejít vandalství.

Postavit vodní dílo nechal Moritz Lobkowitz. Vodu využívali místní obyvatelé či pivovar.

reklama