Skoro každá druhá cesta pěšky nebo na kole. To je doprava ve Vídni v roce 2020

Ve Vídni v loňském roce výrazně stoupla obliba jízdy na kole a chůze.

Pandemie výrazně ovlivnila chování a cestování obyvatel ve městech. Ve Vídni v loňském roce výrazně stoupla obliba jízdy na kole a hlavně chůze. Dohromady se na modal splitu podílí ze 46 procent. Podíl automobilistů zůstal beze změny, naopak znatelně ubylo cestujících v MHD, ukazují data vídeňského dopravního podniku.

Práce z domova, dálková výuka a lockdown. Mnoho tradičních cest odpadlo, zmenšil se akční rádius obyvatel i preference způsobu dopravy. Vídeňané se tak v roce 2020 častěji spoléhali na chůzi a jízdu na kole. Ačkoliv v absolutních číslech klesl počet vykonaných cest po městě, cyklistické sčítače v rakouské metropoli vloni vykazovaly průměrný nárůst počtu cyklistů o 12 procent oproti roku 2019. To se odrazilo i na dělbě přepravní práce, podíl cyklistů totiž vystoupal z předloňských 7 procent na 9 procent.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Wiener Linien, Mobilitätsagentur Wien Výrazný propad ale zaznamenala veřejná doprava. Zatímco v roce 2019 dosahovala 38 procent modal splitu, průměr za pandemický rok 2020 klesl na 27 procent.

Ještě výraznější je zvýšení podílu chodců. Už před koronakrizí si Vídeň jako město krátkých vzdáleností držela s 28 procenty vysoký podíl pěších cest, za rok 2020 se však chůze s podílem 37 procent stala jasně dominantním způsobem dopravy.

V některých dnech ubylo ve vídeňské MHD až 80 procent cestujících. Za celý rok 2020 Wiener Linien svezly přibližně 574 miliony pasažérů, tedy o 40 procent méně. Vídeňský dopravní podnik se proto letos zaměřuje mimo jiné na investice do stanic sdílených kol a aut WienMobil, které rozšiřují nabídku krátkých cest. Do konce roku chce otevřít dalších pět stanovišť. Největší část z rekordních 503 milionů eur putuje do ambiciózní výstavby nové automatické linky metra a modernizace stanic i vozů.

Vídeňská radnice nicméně plánuje i další investice pro zvýšení atraktivity chůze i jízdy na kole. Ty se totiž podle městské agentury pro mobilitu ve stínu pandemie osvědčily jako plně konkurenceschopná variana a způsob jak zlepšit fyzický i psychický stav obyvatel.

