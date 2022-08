Skupina lidí z Mezné se chce kvůli požáru v Českém Švýcarsku soudit

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Skupina pěti obyvatel z Mezné na Děčínsku se připravuje na soud s Národním parkem České Švýcarsko. Jeho vedení podle nich zanedbalo preventivní hasičskou péči, a proto požár dosáhl obřích rozměrů. Informuje o tom server Seznam Zprávy . Obyvatelé Mezné zatím neví, jestli budou podávat hromadnou žalobu, nebo trestní oznámení, čekají na konzultaci s právníky. Vedení parku kritiku odmítá. Požár vypukl před necelým měsícem, zlikvidovat se ho podařilo za 20 dnů, oheň spálil 1060 hektarů plochy v národním parku.

"Nevytěžili kůrovcové dřevo a nepokáceli suché smrky, hasiči navíc neměli zpřístupněné cesty – park odklízení dřeva zakázal. V Mezné také nebyla voda," řekl serveru Pavel Kozdera, jeden ze skupiny, která chce podniknout právní kroky. Vedení parku žádné zásadní pochybení nevnímá. "Už jen proto, že oheň postupoval i zeleným lesem," řekl Seznam Zprávám mluvčí Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov. Podle něj byla oblast Hřenska jednou z nejvyklizenějších. "Na podmínky kůrovcové kalamity tam bylo relativně málo dřeva. V minulých letech jsme se potýkali s kritikou opačného charakteru, tedy že tam příliš těžíme," podotkl Salov. Dodal, že za zásoby vody není zodpovědné vedení parku, podle něj je to otázka na starosty nebo hasiče.

Park sice zahájil mnoho nových protipožárních opatření, podle místních je ale pozdě. "To, co dřív říkali, že se kácet nesmí, začali kácet. Jsou plány na to, aby ve vesnicích byl dostatek vody. Najednou to jde. Ale to je s křížkem po funuse," řekl serveru další z obyvatel Mezné Pavel Hrdlička. Jeho chalupa, která byla před dokončením rekonstrukce, vyhořela.

Nejrozsáhlejší požár v České republice policie vyšetřuje jako trestný čin obecné ohrožení. Mluvčí děčínské policie Eliška Kubíčková dnes ČTK řekla, že zatím nejsou žádné další podrobnosti z vyšetřování, které by policie mohla zveřejnit. Nejpravděpodobněji podle policistů požár vypukl v Malinovém dole. Na místě se vystřídalo zhruba 6000 hasičů a 400 kusů techniky. Evakuovat se museli lidé z Hřenska a jeho částí a také z Vysoké Lípy u Jetřichovic.

