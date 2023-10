Slavnost stromů a lesa v Bílých Karpatech nabídne vycházky i kulturní program

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Slavnost stromů a lesa v Bílých Karpatech nabídne vycházky do přírody i kulturní program včetně koncertů nebo ohňové show. Od pátku 20. října do neděle 22. října se akce postupně uskuteční na třech místech, a to v Komni na Uherskohradišťsku, Valašských Kloboukách na Zlínsku a Bojkovicích na Uherskohradišťsku. Spojená je s benefiční sbírkou na výkup svobodného lesa, sdělila za pořadatele Jana Tesařová.

Dnes budou mít lidé možnost vyrazit na exkurzi do přírodní rezervace Ščúrnica u Valašských Klobouk. Povede ji Miroslav Janík ze Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Kosenka, která již desetiletí organizuje výkupy pozemků do pozemkového spolku a ponechává les v rezervaci Ščúrnica přirozenému vývoji k pralesu. Účastníci při exkurzi poznají život a principy přírodě blízkého lesa, do jehož vývoje nezasahuje člověk. Odchod je v 11:00 z parkoviště na Královci nad Valašskými Klobouky.

O čtvrté říjnové neděli slavnost vyvrcholí kulturním programem v Klubu Maják v Bojkovicích. Od 14:00 do 20:00 tam na příchozí čekají koncerty, projekce filmů, výstava, zážitkové workshopy a ohňová show. Organizátoři připravují i divadelní pohádku pro děti. "Na Slavnosti stromů a lesa jsou vítány jak rodiny s dětmi, tak kdokoliv, kdo má rád přírodu," uvedla Tesařová.

Celá akce je benefiční. "Finanční výtěžek bude věnován na výkup svobodného lesa Ščúrnica. Ten je jedinečnou ukázkou soukromé přírodní rezervace, která nemá v České republice obdobu," doplnila Tesařová. V rezervaci se vyskytují až 120 let staré lesní porosty s převahou jedle, zastoupeny jsou v nich ale i smrk, buk, bříza, habr nebo javor. Více informací o slavnosti je zveřejněno na sociální síti.

