Slon Kaavan už nebude nejosamělejším na světě. Ze zoo v Islámábádu přeletěl do kambodžské rezervace a přidá se ke stádu

Šestatřicetiletý slon bude vypuštěn do přírodní rezervace, kde žije zhruba 600 další slonů. Kaavan byl mnoho let držen v islámábádské zoo na řetězu a bez kontaktu s dalšími slony.

Slon Kaavan, který si kvůli nuzným podmínkách, ve kterých byl držen v zoologické zahradě v Islámábádu, vysloužil přívlastek nejosamělejšího slona na světě, přicestoval do Kambodže. V této zemi má začít nová etapa jeho života. Šestatřicetiletý slon bude totiž vypuštěn do přírodní rezervace, kde žije zhruba 600 další slonů, uvádí agentura Reuters. Kaavan byl mnoho let držen v islámábádské zoo na řetězu a bez kontaktu s dalšími slony. O jeho záchranu a přesun do rezervace usilovali ochránci zvířat. Na případ osamělého slona upozornila mimo jiné známá americká zpěvačka Cher, která přispěla na přepravu do Kambodže.

Ochránci zvířat měli obavy, jak bude slon snášet desetihodinový let. "Transport se obešel bez mimořádných událostí, což je to, co si přejete, když převážíte slona," uvedl veterinář Amir Khalil z organizace na ochranu zvířat Four Paws. Podle něj se Kaavan "choval jako častý cestující na palubě letadla".

Slona v Kambodži přivítal mluvčí ministerstva životního prostředí, podle kterého země poskytne zvířeti ideální domov. "Už nebude nejosamělejším slonem na světě," uvedl mluvčí. Podle ochránců zvířat je možné, že si Kaavan najde v rezervaci družku.

Ochránci zvířat usilovali o přesunu slona ze zoo od roku 2016. Kaavan zůstal v Islámábádu sám poté, co v roce 2012 zahynula na infekci jeho družka. Odborníci konstatovali, že podmínky, ve kterých bylo zvíře drženo v zajetí, ho poškodily fyzicky i duševně. Kvůli nevyhovujícím podmínkám pákistánský nejvyšší soud nařídil zastavit aktivity zoologické zahrady v Islámábádu.

