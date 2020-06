Slovenský ministr chce zakázat utajování studií o znečištění

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | rorrorrorr / Flickr.com Na Slovensku jsou stovky znečištěných lokalit, které představují riziko pro životní prostředí. Program sanace některých z nich Slovensko dříve zahájilo s využitím peněz z evropských fondů.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Zakázat utajování výsledků geologických průzkumů ve věci znečistění životního prostředí chce změnou zákona prosadit slovenský ministr životního prostředí Ján Budaj. Ministr to oznámil na tiskové konferenci u bratislavské chemičky Istrochem z české skupiny Agrofert, která podle dřívějších informací využila možnost na deset let utajit výsledky zmíněné studie. Ta podle ekologů poukázala na znečištění podzemní vody i půdy v areálu firmy. V Istrochemu zároveň inspektoři zahájili kontrolu ve věci nakládaní s odpady.

"Nikdo nebude moci udělat geologický průzkum, ve kterém by objevil rizikové látky pro lidské zdraví, a poté ho utajit," řekl Budaj o připravované změně. Dodal, že bude usilovat o to, aby stát nemusel platit náklady na likvidaci starých ekologických zátěží. Ty v případě Istrochemu vznikaly desítky let, tedy ještě před vstupem Agrofertu do podniku.

Zmíněná již odtajněná studie podle ekologů ukázala, že v areálu Istrochemu se ve vysoké koncentraci nacházejí látky nebezpečné pro zdraví člověka. Sanace tamní ekologické zátěže by si podle odhadu ministerstva životního prostředí vyžádala 350 milionů eur (9,3 miliardy korun).

Slovensko dříve odstartovalo v jiné části Bratislavy sanaci skládky toxického odpadu po předchůdci Istrochemu, podniku Chemické závody Juraje Dimitrova (CHZJD). Nový vlastník Istrochemu podle staršího sdělení slovenských úřadů za tuto skládku neodpovídá. Z dostupných informací vyplývá, že privatizační smlouva neobsahovala podmínku, aby nový majitel Istrochemu sanoval skládku po CHZJD na vlastní náklady.

Na Slovensku jsou stovky znečištěných lokalit, které představují riziko pro životní prostředí. Program sanace některých z nich Slovensko dříve zahájilo s využitím peněz z evropských fondů.

reklama