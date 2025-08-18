https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/snaha-o-odchyt-vlku-v-srni-pokracuje-centrum-zustane-zavrene-do-konce-tydne
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Snaha o odchyt vlků v Srní pokračuje, centrum zůstane zavřené do konce týdne

18.8.2025 12:12 | SRNÍ (ČTK)
Diskuse: 2
Zdroj | Depositphotos
Návštěvnické centrum s vlčím výběhem v Srní na Klatovsku, odkud uteklo několik vlků, zůstává pro veřejnost zavřené. Správci parku ho původně chtěli otevřít ode dneška, kvůli větší šanci na odchyt dalšího z uprchlých vlků, ale nechají centrum zavřené nejméně do konce týdne. Zjistili, že k centru se pomalu přibližuje vlk. Domnívají se, že to může být další z uprchlých zvířat, řekl ČTK mluvčí parku Jan Dvořák.
 
"Zoologové Správy NP Šumava se o víkendu zaměřili na monitoring pohybu vlků, především v oblasti mezi Srním a Hartmanickem. Vlastním monitoringem a také díky hlášením veřejnosti zjistili, že vlčí jedinec, který by mohl být jedním z těch, kteří opustili výběh, je pozorován stále blíže návštěvnického centra," uvedl. Správci proto dnes ráno aktivovali odchytové pasti v okolí výběhu. "Úspěšný odchyt vlků, kteří unikli z výběhu, je prioritou a je nutné pro to udělat vše," řekl Dvořák.

Zoologové minulý týden odchytli jednu vlčici, která z výběhu stále zatím nezjištěnou cestou a v přesně neznámém čase utekla. Uspali ji pomocí narkotizační střely a po denním pozorování v odděleném prostoru ji viditelně označili na srsti a vrátili ho hlavního výběhu. O víkendu zvíře pozorovali, hlavně pomocí kamer. Podle Dvořáka, vypadá, že je v pořádku. Zatím se drží trochu stranou a víc se skrývá.

Ve výběhu žila třináctičlenná smečka. Opakovaná sčítání v posledních dnech zjistila deset zvířat. Testy DNA z odebraných vzorků potvrdily, že zvíře pozorované od začátku srpna v okolí Hartmanic, patří rovněž vlčici z centra. V noře ve výběhu navíc našli zoologové vlčí lebku s pozůstatky tkáně. "Čekáme na výsledky laboratorních genetických testů, jestli potvrdí, že rovněž patří jednomu z členů smečky z návštěvnického centra," dodal Dvořák.

Všechny komentáře (2)
Ra

Radek

18.8.2025 12:44
To je drama !

Stálo by za to až zoologové dokončí práci udělat v návštěvním centru NP Šumava fotodokumentaci . Hojní návštěvníci NP Šumava by to jistě ocenili .
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

18.8.2025 12:56
Bude to takové perpetuum mobile. Odchytí uprchlého vlka, vrátí ho do výběhu, ten dírou v plotě uprchne a bude se chyytat znova.
Jo a kolik těch vlků vlastně uteklo. Informace o počtu uprchlíků se totiž pořádně liší.
Odpovědět

