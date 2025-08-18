Snaha o odchyt vlků v Srní pokračuje, centrum zůstane zavřené do konce týdne
Zoologové minulý týden odchytli jednu vlčici, která z výběhu stále zatím nezjištěnou cestou a v přesně neznámém čase utekla. Uspali ji pomocí narkotizační střely a po denním pozorování v odděleném prostoru ji viditelně označili na srsti a vrátili ho hlavního výběhu. O víkendu zvíře pozorovali, hlavně pomocí kamer. Podle Dvořáka, vypadá, že je v pořádku. Zatím se drží trochu stranou a víc se skrývá.
Ve výběhu žila třináctičlenná smečka. Opakovaná sčítání v posledních dnech zjistila deset zvířat. Testy DNA z odebraných vzorků potvrdily, že zvíře pozorované od začátku srpna v okolí Hartmanic, patří rovněž vlčici z centra. V noře ve výběhu navíc našli zoologové vlčí lebku s pozůstatky tkáně. "Čekáme na výsledky laboratorních genetických testů, jestli potvrdí, že rovněž patří jednomu z členů smečky z návštěvnického centra," dodal Dvořák.
Radek18.8.2025 12:44
Stálo by za to až zoologové dokončí práci udělat v návštěvním centru NP Šumava fotodokumentaci . Hojní návštěvníci NP Šumava by to jistě ocenili .
Zbyněk Šeděnka18.8.2025 12:56
Jo a kolik těch vlků vlastně uteklo. Informace o počtu uprchlíků se totiž pořádně liší.