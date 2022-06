Snahy o obnovení spalovny v Rybitví pokračují, Pardubice budou opět proti

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Pardubice

Firma AVE CZ v nejbližších dnech předloží ministerstvu životního prostředí přepracovanou dokumentaci ke zprovoznění spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví u Pardubic, uvedla firma. Projekt dlouhodobě kritizují samosprávy i veřejnost. Město opět podá proti plánované investici námitky, řekl ČTK náměstek primátora Jan Nadrchal (ANO).V únoru se konalo veřejné projednání záměru formou on-line setkání. Ministerstvo následně vydalo rozhodnutí, že investor musí dokumentaci EIA, kterou odevzdával v listopadu 2021, přepracovat. A doplnit ji například o zdravotní rizika provozu spalovny nebezpečných odpadů.

"Zdraví je to nejcennější, co máme. Obavám občanů tedy rozumíme a nebereme je na lehkou váhu. Autorizované studie dokládají, že provozem spalovny nebude ohroženo životní prostředí a že provoz spalovny nebude znamenat ohrožení zdraví obyvatel. Věříme proto, že po doplnění dokumentace o další data a vysvětlující komentáře se nám všechny pochybnosti na straně veřejnosti podaří rozptýlit. Technologie, které se při spalování odpadů dnes používají, jsou velmi šetrné k životnímu prostředí i zdraví obyvatel," řekla tisková mluvčí společnosti AVE CZ Pavla Ivácková.

Město zaujme proti projektu stejný negativní postoj. Nejdřív musí počkat, až ministerstvo k dokumentaci zahájí řízení. "Poběží limit 15 nebo 30 dní, abychom se k tomu vyjádřili, a pak by mělo dojít k veřejnému projednání, celé kolečko pojedeme znovu," řekl Nadrchal. Situace je pro radnici komplikovanější, protože se na podzim konají komunální volby.

Nedávno také AVE CZ podle něj navrhla majetkový vstup do městské firmy SMP-Odpady. Chtěla většinový podíl. Spalovnu nebezpečných odpadů by vložila do majetku městské společnosti. "Taková záležitost se musí zvážit, projednat. Nechceme ztratit kontrolu nad odpady. Oni nám tvrdí, že spalovna nebezpečných opadů by být nemusela, protože bychom byli jedni z těch, kteří by rozhodovali o dalším postupu," řekl Nadrchal. Dělat rozhodnutí před volbami podle něj není rozumné. Politici se ještě se zástupci firmy sejdou, dodal náměstek.

"Jednání s městem probíhají, byť sporadicky a nesou se v duchu případného strategického partnerství. Ze střednědobého hlediska zařízení pro energetické využití či odstranění odpadů občané Pardubického kraje potřebují," řekla ČTK mluvčí Ivácková. O tom, že by město odstavenou spalovnu koupilo, firma neuvažuje. Jednání v roce 2017 skončila neúspěšně, zastupitelé odmítli za areál zaplatit 35 milionů korun.

Firma AVE CZ odpadové hospodářství patří rakouské společnosti AVE CEE Holding. Aktiva skupiny AVE v Česku v roce 2014 získala společnost EP Industries ovládaná Danielem Křetínským.

Spalovna patřila mezi lety 1995 a 2004 chemičce Synthesia. Již odstavenou ji koupila v roce 2006 firma AVE CZ. V roce 2010 podala první žádost o kladné stanovisko vlivu na životní prostředí. Petici proti spalovně nebezpečných odpadů v minulosti podepsalo téměř 50 000 lidí.

