Sněmovna podpořila novelu, jejímž cílem je zahustit síť zpětného odběru obalů
Poslankyně STAN Jana Krutáková míní, že službu by měl vykonávat stát nebo státní instituce, nikoli soukromý subjekt. Pirát Martin Šmída mluvil o novém superEKO-KOMu. "Obecně je to trh, který určuje tu nejlepší cenu a vede k nejlepší kvalitě," řekla Helena Langšádlová (TOP 09).
Novela má také oddělit autorizovanou obalovou společnost a odpadové podnikatele s ohledem na možný střet zájmů, který může podle zdůvodnění ohrožovat její hospodaření i volnou soutěž v nakládání s odpady. Cílem je podle zdůvodnění snížení rizika zneužití autorizované společnosti a jejích peněz k jiným účelům, než je zajišťování zpětného odběru a využití obalů jejích klientů.
Předloha má dále podle důvodové zprávy zabránit spekulativnímu obchodování s akciemi autorizované obalové společnosti a rozšířit její akcionářskou strukturu. Mechanismus je podle zdůvodnění navržený tak, aby společnost měla nejméně 34 akcionářů místo nynějších minimálně čtyř kvůli její širší kontrole nositeli povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Úprava zároveň podle důvodové zprávy zabrání vzniku dominantních pozic v akcionářské struktuře.
Občanští demokraté v debatě principy předlohy podpořili. "Je nepopiratelné, že nynější systém rozšířené odpovědnosti výrobců, kde dominuje jediný subjekt, vykazuje určité systémové vady," uvedl Jan Bureš (ODS), který ale vyslovil obavy například z možných arbitráží. Petr Bendl (ODS) upozornil na možné dopady na hospodářskou soutěž, podnikání a na vlastnická práva.
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