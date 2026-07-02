https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/snemovna-podporila-novelu-jejimz-cilem-je-zahustit-sit-zpetneho-odberu-obalu
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zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
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Sněmovna podpořila novelu, jejímž cílem je zahustit síť zpětného odběru obalů

2.7.2026 21:28 (ČTK)
V České republice se plasty, včetně PET lahví, sbírají do nádob žluté barvy, případně do pytlů určených na třídění plastů.
V České republice se plasty, včetně PET lahví, sbírají do nádob žluté barvy, případně do pytlů určených na třídění plastů.
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Zdroj | EKO-KOM
Autorizované obalové společnosti možná přibude povinnost vytvářet dostatečně hustou síť míst zpětného odběru obalových odpadů podle požadavků ministerstva životního prostředí s cílem zlepšit jejich dostupnost pro obyvatele. Předpokládá to novela Bereniky Peštové (ANO), kterou v úvodním kole podpořila Sněmovna. Někteří poslanci mluvili s ohledem na další části předlohy o vytváření, případně legalizaci a upevňování monopolu obalové společnosti, kterou je v Česku EKO-KOM.
 
Obalová společnost by podle novely také poskytovala organizační služby ostatním kolektivním odpadovým systémům za skutečně vynaložené náklady. Souvisí to podle zdůvodnění s tím, že do systému rozšířené odpovědnosti výrobce přibývají další komodity. Patří k nim vlhčené ubrousky, cigaretové filtry nebo balonky. Obalová společnost by se navíc měla stát poskytovatelem služby obecného hospodářského zájmu. Předloha odolala návrhům na zamítnutí i na její vrácení k přepracování. Posoudí ji výbor pro životní prostředí.

Poslankyně STAN Jana Krutáková míní, že službu by měl vykonávat stát nebo státní instituce, nikoli soukromý subjekt. Pirát Martin Šmída mluvil o novém superEKO-KOMu. "Obecně je to trh, který určuje tu nejlepší cenu a vede k nejlepší kvalitě," řekla Helena Langšádlová (TOP 09).

Novela má také oddělit autorizovanou obalovou společnost a odpadové podnikatele s ohledem na možný střet zájmů, který může podle zdůvodnění ohrožovat její hospodaření i volnou soutěž v nakládání s odpady. Cílem je podle zdůvodnění snížení rizika zneužití autorizované společnosti a jejích peněz k jiným účelům, než je zajišťování zpětného odběru a využití obalů jejích klientů.

Předloha má dále podle důvodové zprávy zabránit spekulativnímu obchodování s akciemi autorizované obalové společnosti a rozšířit její akcionářskou strukturu. Mechanismus je podle zdůvodnění navržený tak, aby společnost měla nejméně 34 akcionářů místo nynějších minimálně čtyř kvůli její širší kontrole nositeli povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Úprava zároveň podle důvodové zprávy zabrání vzniku dominantních pozic v akcionářské struktuře.

Občanští demokraté v debatě principy předlohy podpořili. "Je nepopiratelné, že nynější systém rozšířené odpovědnosti výrobců, kde dominuje jediný subjekt, vykazuje určité systémové vady," uvedl Jan Bureš (ODS), který ale vyslovil obavy například z možných arbitráží. Petr Bendl (ODS) upozornil na možné dopady na hospodářskou soutěž, podnikání a na vlastnická práva.

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