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Sněmovna podpořila novelu o nakládání s bateriemi

1.7.2026 18:37 | PRAHA (ČTK)
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Foto | janaka / Depositphotos
Ke zlepšení podmínek pro nakládání se všemi druhy baterií by měla přispět novela o výrobcích s ukončenou životností, kterou v dnešním úvodním kole podpořila Sněmovna. Předloha vychází z unijního nařízení a jejím cílem je také posílení kontroly nad dodržováním pravidel, zpřísnění postihů a uzákonění přesných lhůt pro certifikaci zpracovatelů odpadních elektrozařízení. Novelu posoudí výbor pro životní prostředí.
 
Novela by měla podle předkladatelů zajistit recyklaci baterií a jejich opětovné využití tak, aby na ni nedopláceli obce nebo obyvatelé. Evropské nařízení obsahuje celková pravidla pro nakládání s bateriemi s cílem snížit jejich dopady na životní prostředí. Vztahuje se na všechny druhy baterií a posiluje rozšířenou odpovědnost výrobců. Novela upravuje zejména nakládání s průmyslovými bateriemi, tedy především s bateriovými úložišti.

Ministerstvo životního prostředí bude mít podle novely silnější postavení v odvolacích řízeních souvisejících s posuzováním shody baterií. Ministerstvo bude moci vydávat odborné stanovisko při sporech v dozorových a certifikačních procesech.

Předloha by měla také posílit ochranu výrobců a provozovatelů solárních elektráren v případech, kdy by zanikl kolektivní systém, jehož prostřednictvím plní povinnosti v recyklaci a zpětném odběru zařízení. Provozovatelé by neměli být vystaveni právní nejistotě a budou mít podle zdůvodnění jasně vymezené postupy pro další činnost.

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