Sněmovna podpořila novelu o nakládání s bateriemi
1.7.2026 18:37 | PRAHA (ČTK)
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Ministerstvo životního prostředí bude mít podle novely silnější postavení v odvolacích řízeních souvisejících s posuzováním shody baterií. Ministerstvo bude moci vydávat odborné stanovisko při sporech v dozorových a certifikačních procesech.
Předloha by měla také posílit ochranu výrobců a provozovatelů solárních elektráren v případech, kdy by zanikl kolektivní systém, jehož prostřednictvím plní povinnosti v recyklaci a zpětném odběru zařízení. Provozovatelé by neměli být vystaveni právní nejistotě a budou mít podle zdůvodnění jasně vymezené postupy pro další činnost.
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