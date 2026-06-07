V Trutnově hořela hromada elektroodpadu v areálu recyklační firmy
7.6.2026 18:49 | TRUTNOV (ČTK)
Ilustrační foto
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Foto | rostislavkral / Depositphotos
Škoda by neměla být podle Voříška vysoká. "Ve spolupráci s majitelem nyní odpad rozebíráme a dohašujeme," uvedl.
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