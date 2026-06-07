https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/v-trutnove-horela-hromada-elektroodpadu-v-arealu-recyklacni-firmy?utm_source=google.com
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

V Trutnově hořela hromada elektroodpadu v areálu recyklační firmy

7.6.2026 18:49 | TRUTNOV (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | rostislavkral / Depositphotos
Hasiči dnes před 16:00 vyjeli k požáru hromady elektroodpadu v areálu recyklační firmy v Trutnově ve čtvrti Horní Staré Město. Požár, z něhož vycházel zdaleka viditelný sloup dýmu, se jim podařilo dostat pod kontrolu zhruba za půl hodiny. Nikdo se nezranil, příčinu požáru hasiči zatím neznají. ČTK to řekl mluvčí hasičů Zbyněk Voříšek.
 
Vzhledem k rychlému zásahu hasiči podle něj nevydali doporučení pro omezení větrání v lokalitě. Na místo hasiči vyslali pět jednotek s šesti cisternami a automobilových žebříkem. Halu, která stála v blízkosti hořícího elektroodpadu, se jim podařilo před ohněm uchránit.

Škoda by neměla být podle Voříška vysoká. "Ve spolupráci s majitelem nyní odpad rozebíráme a dohašujeme," uvedl.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Foto: Ecobat Ecobat loni vytřídil 4558 tun baterií. Objem baterií uvedených na trh zásadně roste Foto: wellphoto Shutterstock Silničáři se při úklidu odpočívek nově potýkají i s nebezpečným odpadem Vysloužilé elektrospotřebiče Foto: Elektrowin Nejvíce odevzdaného elektroodpadu na obyvatele loni vykázal Olomoucký kraj

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist