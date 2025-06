Sněmovna schválila uzákonění rodinných zemědělských hospodářství

Foto | Duarte Nunes / Duarte Nunes / Unsplash

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

V Česku patrně budou moci vznikat rodinná zemědělská hospodářství. Jejich uzákonění schválila Sněmovna v poslanecké novele, jež stanoví zejména podmínky pro získání postavení rodinné farmy, zavádí jejich evidenci i zánik rodinných farem. Podle předkladatelů v čele s ministrem zemědělství Markem Výborným (KDU-ČSL) jde o první krok, po němž budou muset následovat další opatření odpovídající potřebám tohoto druhu podnikání. Novelu Sněmovna doplnila o zmínění kvalifikačních požadavků na převozníky, což by mělo přispět k zachování provozu přívozů jako veřejné služby. Předlohu dostane k posouzení Senát.Převozníci by podle schváleného pozměňovacího návrhu Ivana Adamce (ODS) nemuseli mít k řízení převozní lodě na vymezené trase výlučně plné oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla. Postačilo by oprávnění k výkonu jakékoliv funkce člena posádky doplněné zúženým oprávněním k výkonu funkce vůdce plavidla. "V důsledku takto navržené změny nebude muset vůdce převozní lodi na vybraných trasách splňovat sadu náročných požadavků na odbornou způsobilost," stojí v důvodové zprávě.

Zmírnění kvalifikačních předpokladů pro převozníky navrhovala skupina poslanců v čele s Adamcem v samostatné novele o vnitrozemské plavbě. Podle vládních legislativců by ale i vzhledem k evropským předpisům nenaplnila své cíle. Adamec uvedl, že o principech aktuální úpravy se podrobně jednalo se zástupci Evropské komise.

Do dvou let od účinnosti novely o zemědělství by mohlo v Česku být podle odhadu autorů kolem 2000 rodinných zemědělských hospodářství, do budoucna by počet zemědělských subjektů s tímto postavením mohl podle nich i růst. "Záležet ovšem bude především na tom, jaké možnosti status rodinného zemědělství svým nositelům přinese," podotkli v důvodové zprávě.

V některých státech mají rodinné farmy podle zdůvodnění například daňové výhody, jde zejména o osvobození nebo o nižší sazby u daně z příjmů, u daně z nemovitostí a případně u dědické daně. Nynější novela pouze stanoví, že výhradně osoby s přiznaným postavením rodinného zemědělského hospodářství by mohly používat toto označení v názvu, na svém výrobku, v reklamě nebo v popisu své činnosti.

Postavení rodinného zemědělského hospodářství či člena takového hospodářství bude žadatelům udělovat podle předlohy Státní zemědělský intervenční fond. Sněmovna vypustila podmínku nejvyšší možné výměry obhospodařované půdy 1000 hektarů, podle schválené úpravy Petra Bendla (ODS) ji bude určovat nařízením vláda. Michal Kučera (TOP 09) prosadil sjednocení podmínek pro udělení statusu člena rodinného zemědělského hospodářství fyzické osobě a právnické osobě.

Pirátka Klára Kocmanová neuspěla se změnou převodu funkce správce hospodářství. Sněmovna naopak podpořila její návrh, podle něhož by dvouletá praxe s chovem zvířat zakládala způsobilost pro základní chovatelské zákroky.

reklama