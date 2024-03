Sněmovna zatím neprojedná vyšší ochranu nejlepší půdy, není shoda v koalici

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Sněmovna nebude tento týden projednávat vyšší ochranu nejkvalitnější zemědělské půdy. Vládní novela čelí kritice části poslanců, na řešení zatím není podle dnešních informací ČTK ze sněmovního grémia v koalici shoda. Podle původních plánů vládního tábora měli poslanci předlohu probrat ve druhém čtení v pátek. Místopředsedkyně Pirátů Klára Kocmanová předpokládá, že předlohu poslanci ve druhém čtení projednají do konce března. Vedle změn z hospodářského výboru je třeba projednat i pozměňovací návrhy z výboru pro životní prostředí, řekla novinářům."Ochrana půdy se potkává s ambicemi hospodářskými," uvedl předseda zemědělského výboru Michal Kučera (TOP 09). Novinářům potvrdil, že tento týden normu poslanci projednávat nebudou. Doplnil, že věří ve vítězství rozumného kompromisu, kdy se podaří prosadit ochranu půdy a "nějakým způsobem se dokončí už rozjednané projekty".

Na nejkvalitnější zemědělské půdě by podle novely nesměly do budoucna vznikat velká nákupní a logistická centra s rozlohou nad jeden hektar ani standardní fotovoltaické elektrárny. Cílem je omezit zábory půdy zařazené do první a druhé třídy ochrany podle takzvané bonitované půdní ekologické jednotky.

Proti navrhovanému zákazu se ale postavil hospodářský výbor. Podpořil pozměňovací návrh předsedy Ivana Adamce a Jana Bureše (oba ODS), podle kterého by zákaz neplatil pro určitý podíl rozlohy této půdy v jednotlivých krajích, a to každý rok. Ministerstvo životního prostředí v čele s Petrem Hladíkem (KDU-ČSL) s úpravou nesouhlasilo, podle něj oslabuje už nynější standard ochrany nejlepší půdy. Varovalo, že nově navrhovaný režim ochrany by se nepoužil téměř u žádných projektů.

Obdobně ministerstvo zhodnotilo i další Adamcův pozměňovací návrh, jehož přijetí hospodářský výbor rovněž doporučil. Zákaz by se podle úpravy nevztahoval ani na pásy široké půl kilometru podél dálnic, silnic prvních tříd a železnic celostátního nebo regionálního významu, a to po obou stranách.

Sněmovní výbor pro životní prostředí naopak odmítl návrh čtveřice koaličních poslanců, jenž by úplný zákaz výstavby velkých skladovacích a nákupních center na nejkvalitnější zemědělské půdě zmírnil. Byly by možné výjimky. Konkrétní záměry by podle úpravy povolovalo se souhlasem vlády ministerstvo životního prostředí, pokud by jejich ekonomické a sociální přínosy výrazně převažovaly nad veřejným zájmem na ochraně nejlepší půdy.

