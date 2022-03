Sněmovna znovu projedná zavedení povinného zálohování plastových lahví

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Sněmovnu čeká zřejmě znovu spor o zavedení povinného zálohování plastových nápojových lahví, které předloni v předvolebním složení odmítla. Nové rozhodnutí padne nejdříve v dubnu. Sněmovní výbor pro životní prostředí projednávání odložil do poloviny příštího měsíce, kdy by měl schvalovat také zákaz jednorázové plastové příborů, talířů či brček, jak to vyžadují předpisy EU.

Povinné zálohování PET lahví prosazuje iniciativa výrobců nápojů, podle nichž bez tohoto opatření nebude možné naplnit cíl EU, kterým je zvýšit zpětný odběr do roku 2029 až na 90 procent hmotnosti tohoto typu obalů uvedených ročně do oběhu. Ve žlutých odpadových kontejnerech podle iniciativy končí jen zhruba tři čtvrtiny PET lahví. Rovněž poslanec ODS Václav Král uvedl, že zákon nedává výrobcům nástroje, jak stanovených cílů dosáhnout.

Proti povinnému zálohování se postavil bývalý ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO), podle něhož by zálohované plastové lahve musely být před dalším použitím přetaveny na nové stejně jako lahve z kontejnerů. Podle místopředsedy výboru Jana Bureše (ODS) by případné povinné zálohování PET lahví mělo připravit ministerstvo životního prostředí i s propočty ekonomických a ekologických dopadů.

Zákon také uvádí požadavky na část samotných obalových výrobků z plastu. Například nádoby do objemu tří litrů s víčky z plastu budou muset mít tyto uzávěry připevněny k výrobku. Další opatření řeší třeba budoucí povinný podíl recyklovatelného plastu u plastových lahví postupně z 25 procent v roce 2025 až na 30 procent.

Zákaz některých plastových výrobků se má vztahovat také vatové tyčinky či tyčky k uchycení balonků, nápojové kelímky z expandovaného polystyrenu a také výrobky z oxoplastu. Po zákazu by se podle ministerstva životního prostředí měla ročně snížit spotřeba daných plastových výrobků o zhruba 1,77 miliardy kusů. K vybraným jednorázovým výrobkům, které budou zakázány, nyní existuje řada opakovaně použitelných alternativ.

V případech určitých produktů, například hygienických vložek, tamponů, vlhčených ubrousků či tabákových výrobků s filtry, musí výrobci uživatele informovat o tom, jak se jich po použití správně zbavit. Výrobci některých produktů také musí uživatele upozornit na dostupnost opakovaně použitelných alternativ. Výrobci budou muset také označovat výrobky z plastů jednotným značením. Týkat se to bude cigaret s filtry, samostatných filtrů, vlhčených ubrousků, hygienických pomůcek a kelímků.

Návrh zákona posiluje rovněž takzvanou rozšířenou odpovědnost výrobců vybraných plastových odpadů. Výrobci cigaret se budou muset podílet na úklidu cigaretových odpadků v obcích. Ke spolupráci výrobců s obcemi by mělo docházet prostřednictvím kolektivních systémů, obce tak získají finanční příspěvky na úklid.

