https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/snemovni-vybor-pro-zivotni-prostredi-povede-berenika-pestova-ano
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Sněmovní výbor pro životní prostředí povede Berenika Peštová (ANO)

11.11.2025 23:35 | PRAHA (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Ervinpospisil / Wikimedia Commons
Sněmovní výbor pro životní prostředí povede Berenika Peštová (ANO), která je poslankyní druhé volební období. Členkou výboru byla i v uplynulých čtyřech letech, kdy jej vedla Jana Krutáková (STAN). Někdejší náměstkyni ministra životního prostředí Peštovou zvolili členové v dnešní tajné volbě, neměla protikandidáty. V pátek ji ještě musí potvrdit sněmovní plénum.
 
Peštová získala 19 z 21 hlasů. Výbor je 22členný, omluvena byla poslankyně Helena Langšádlová (TOP 09).

Členové výboru zvolili také pětici místopředsedů. Zástupci předsedkyně se stali Eva Fialová (ANO), Jan Bureš (ODS), Bohuslav Niemiec (KDU-ČSL), Irena Němcová (SPD) a Matěj Gregor (Motoristé).

Vedení výboru pro životní prostředí připadlo v plánech nastupující koalice ANO, SPD a Motoristů sobě hnutí ANO, stejně jako další čtveřice z celkem 18 sněmovních výborů. Klub SPD má mít předsedy tří výborů včetně organizačního, který ze zákona vede předseda Sněmovny Tomio Okamura, a Motoristé dvou výborů.

Nynější vládní strany mířící do opozice mají obsadit předsednická místa v osmi výborech. ODS by měla připadnout tři, hnutí STAN a KDU-ČSL po dvou a TOP 09 jedno. Piráti nemají vést podle plánů nastupující koalice žádný výbor.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Ministerstvo životního prostředí Foto: Hugo Charvát Ekolist.cz Vědci chtějí schůzku s Babišem kvůli obsazení ministerstva životního prostředí Pražský hrad Foto: priittammets Flickr Ekologové žádají prezidenta o schůzku kvůli obsazení MŽP zástupcem Motoristů Sídlo MŽP v Praze - Vršovicích. Foto: Zdeňka Vítková Ekolist.cz Macinka: Strany vznikající vlády se shodly, jak postupovat v životním prostředí

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist