Sněmovní výbor pro životní prostředí povede Berenika Peštová (ANO)
11.11.2025 23:35 | PRAHA (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Ervinpospisil / Wikimedia Commons
Členové výboru zvolili také pětici místopředsedů. Zástupci předsedkyně se stali Eva Fialová (ANO), Jan Bureš (ODS), Bohuslav Niemiec (KDU-ČSL), Irena Němcová (SPD) a Matěj Gregor (Motoristé).
Vedení výboru pro životní prostředí připadlo v plánech nastupující koalice ANO, SPD a Motoristů sobě hnutí ANO, stejně jako další čtveřice z celkem 18 sněmovních výborů. Klub SPD má mít předsedy tří výborů včetně organizačního, který ze zákona vede předseda Sněmovny Tomio Okamura, a Motoristé dvou výborů.
Nynější vládní strany mířící do opozice mají obsadit předsednická místa v osmi výborech. ODS by měla připadnout tři, hnutí STAN a KDU-ČSL po dvou a TOP 09 jedno. Piráti nemají vést podle plánů nastupující koalice žádný výbor.
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
