Snížení spotřeby pesticidů v EU posoudí další analýza dopadu na zemědělství

Evropská komise má do šesti měsíců předložit další analýzu dopadů plánu na snižování spotřeby pesticidů do roku 2030. Členské státy přesvědčily komisi, aby zohlednila ve snižování spotřeby úroveň užívání pesticidů v jednotlivých zemích. V rozhovoru s ČTK to řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). Za úspěchy českého předsednictví v Evropské unii považuje také dosažení dohody o rybolovných kvótách nebo schválení strategických plánů zemědělských dotací pro všechny země EU.

Téma snižování množství pesticidů Nekula avizoval jako jeden z důležitých bodů již před začátkem českého předsednictví. Původně se mluvilo o tom, že cílem návrhu Evropské komise je omezit do roku 2030 jejich spotřebu o 50 procent. Nekula uvedl, že se podařilo prosadit spravedlivější přístup k jednotlivým zemím, protože ve spotřebě pesticidů jsou velké rozdíly. "U nás je spotřeba zhruba 1,5 kilogramů na hektar a rok, v Nizozemsku je to přes deset kilogramů. Rumunsko spotřebuje jen půl kilogramu," řekl Nekula.

Prodeje pesticidů v Česku podle statistik komise mezi lety 2011 až 2020 klesly o 38 procent. Česko tak patří k zemím, kde objem prodejů klesá nejvíce. Podle Nekuly by místo plošného snižování o 50 procent do roku 2030 měly státy, kde spotřeba již výrazně klesla, snižovat jen zhruba 35 procent, zatímco státy s větší spotřebou o 65 procent.

Doplnil, že členské státy také dosáhly toho, aby se zadala nová analýza dopadu celého opatření na produkci potravin a na malé a střední zemědělce. Komise ji má předložit do šesti měsíců. "Ne každý měl odvahu toto téma položit na stůl, je to hodně politicky citlivé i z environmentálního hlediska," uvedl.

Nekula považuje za úspěch EU zřízení takzvaných tras solidarity na vývoz zemědělské produkce z Ukrajiny. Připomněl, že na jaře panovaly obavy, že válka způsobí nedostatek potravin. "Bylo to až na hraně paniky," podotkl. Podle ministra to pomohlo nejen zemím severní Afriky nebo Blízkého východu, kam produkce z Ukrajiny běžně směřovala, ale například i jižním státům EU, kde bylo velké sucho. "Unie si pomohla tím, že jsme nakoupili ukrajinskou kukuřici na krmení pro dobytek, protože pokles výnosu byl zhruba o čtvrtinu," dodal.

Na vývoz produkce z Ukrajiny se zrušila cla, což by mělo platit ještě do poloviny příštího roku. Následně se bude vyhodnocovat další postup. Nekula upozornil na to, že například do Polska se dovezlo o dva miliony tun obilí víc než v jiných letech. Způsobilo to nerovnováhu na tamním trhu a polští zemědělci již vyjádřili obavy, jaké to bude mít dopady. Jako podstatný krok k zajištění rezervy zemědělské produkce považuje Nekula výjimky z rotace plodin nebo využití neprodukčních ploch, které letos EU umožnila.

V říjnu se podle Nekuly podařilo také velmi rychle dosáhnout dohody o rozdělení rybolovných kvót v Baltském moři. Poznamenal, že poslední jednání rady ministrů o kvótách pro Atlantický oceán, Severní, Černé a Středozemní moře trvalo až do ranních hodin. České předsednictví také mělo jako jedno z témat, které se podařilo prosadit, přísnější ochranu úhoře. Nekula poznamenal, že pro řadu států je to velmi složité téma vzhledem k tomu, že někteří rybáři na lovu mají založeno své živobytí.

