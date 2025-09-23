https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/soud-musi-znovu-rozhodnout-o-zalobe-proti-umisteni-casti-prazskeho-okruhu
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Soud musí znovu rozhodnout o žalobě proti umístění části Pražského okruhu

23.9.2025 20:27 (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Krajský soud v Ostravě musí znovu rozhodnout o žalobě proti umístění stavby Pražského okruhu v úseku mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Nejvyšší správní soud (NSS) částečně vyhověl kasační stížnosti dvou ekologických spolků a dvou majitelů pozemků u plánované trasy, zjistila ČTK z obsáhlého rozhodnutí, které je dočasně zpřístupněné na úřední desce.
 
V původním řízení krajský soud nevypořádal některé námitky, což musí napravit. Týkaly se bezpečnosti dopravy nebo nakládání s odpady vzniklými při terénních úpravách.

Úsek 511 vede jihovýchodně od Prahy, ze všech zbývajících částí okruhu je podle Ředitelství silnic a dálnic patrně nejpotřebnější. Má ulevit Štěrboholské radiále a Jižní spojce. Na severu začne u Běchovic, povede mezi Dubčí, Uhříněvsí a Říčany směrem k D1 a mimoúrovňové křižovatce Modletice. Stavební práce začaly už loni, uvedení do provozu ředitelství plánovalo na rok 2027.

Na soudy se obrátili jednak majitelé pozemků, jednak spolky Zdravé životní prostředí a Za lepší Chabry. Krajský soud žalobu v roce 2023 zamítl. Podle NSS však chyboval, když nevypořádal tři podstatné žalobní body. Dospěl totiž k závěru, že žádný z žalobců nemá oprávnění dané námitky vznést. Podle NSS ale vždy alespoň jeden z nich oprávnění měl.

Námitky se týkaly absence posouzení dopadů stavby na bezpečnost silničního provozu, dále chybějícího povolení k propojení jednotlivých úseků okruhu a výjimky z technických norem pro vzdálenosti mimoúrovňových křižovatek. Další žalobní bod poukazoval na chybějící závazné stanovisko k terénním úpravám z hlediska odpadového hospodářství.

"V tomto rozsahu NSS věc vrátil krajskému soudu k dalšímu řízení. V něm je krajský soud vázán právní názorem NSS," stojí v rozsudku, který zdůrazňuje, že podle liniového zákona je krajský soud povinen rozhodnout o všech žalobních bodech.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Sazenice dubu v dlaních Foto: Depositphotos Praha koupí pozemky v Dubči, bude na nich les a zeleň k rekreaci Korunní ulice Foto: ŠJů Wikimedia Commons Vinohradskou vodárenskou věž v Praze po přestavbě ozdobí nové sochy Doprava v pražských ulicích Foto: Javier Michal Shutterstock Návrh nového Akčního plánu snižování hluku pro Prahu může nyní připomínkovat veřejnost

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Sumec velký na jihu Evropy? Tamní ekosystémy nejsou na takového superpredátora připraveny, říká Martin Čech

Diskuse: 14

Los Emil je v Horních Rakousech, na cestě ho doprovází policejní hlídka

Diskuse: 2

Jiří Hušek: Pro připomenutí: shrnutí závěrů odborné skupiny k problematice trampingu v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Diskuse: 90

Živé okapové svody dopraví dešťovou vodu tam, kde je třeba. Bez elektřiny a čerpadel

Diskuse: 1

Jan Tůma: ČR snižuje emise skleníkových plynů. Jak je to možné?

Diskuse: 38

Brandýs chce obnovit historický pramen minerální vody v lesoparku Houštka

Jan Šmíd: Boom následovaný krachy. Trh s bateriovými úložišti vykazuje řadu stejných znaků jako fotovoltaika

Diskuse: 8
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist