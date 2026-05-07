Soud na Aljašce obnovil odstřel medvědů kvůli ochraně sobů
Načasování rozhodnutí soudu je významné, jelikož karibu v oblasti řeky Mulchatna na jihozápadě Aljašky brzy porodí mláďata, která se mohou snadno stát kořistí medvědů a vlků.
Státní úřady považují odstřel medvědů za důležitý krok k obnově stavu karibu. Svého času bylo sobů zhruba 190 000 a ročně bezmá 5000 zvířat zajišťovalo obživu lovců z desítek místních skupin původních obyvatel.
Koncem 90. let a začátkem nového tisíciletí ale počet karibu začal prudce klesat. V roce 2019 jich zůstalo už jen kolem 13 000. Loni stát odhadl populaci přibližně na 16 280 kusů, uvedlo aljašské ministerstvo rybolovu a zvěře. Lov karibu je zakázaný od roku 2021.
Podle žaloby ekologických organizací stát mezi lety 2023 a 2024 zastřelil 180 medvědů, převážně medvědů hnědých, a loni přidal dalších 11. Organizace tvrdí, že Aljašská rada pro zvěř loni obnovila program odstřelu, aniž měla k dispozici klíčová data o početnosti medvědí populace a dlouhodobé udržitelnosti programu.
Podle ředitele aljašské pobočky organizace Center for Biological Diversity Coopera Freemana ochránci přírody chtějí, aby se stáda karibu zotavila, "avšak stát zatím nijak neprokázal, že masivní zabíjení medvědů k tomu skutečně povede". "Musíme zastavit tohle ostudné plýtvání omezenými státními prostředky a řídit se vědeckými poznatky při ochraně veškeré divoké zvěře," dodal Freeman.
Právníci z organizace Trustees for Alaska, zastupující ochránce přírody, rozhodnutí přezkoumávají a "zváží všechny dostupné možnosti," uvedla mluvčí Madison Grosvenorová v e-mailu.
Program odstřelu medvědů je předmětem pokračujícího soudního sporu. Soudce loni v případu, který předtím předložila organizace Alaska Wildlife Alliance, shledal pochybení v procesu, kterým byl program přijat, a dospěl k závěru, že státu chybí údaje o udržitelnosti medvědí populace. Nouzová nařízení zavedená státem byla později zrušena. Následně byl oznámen veřejný proces týkající se plánů na opětovné schválení programu, který úřad schválily loni v červenci.
