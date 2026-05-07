https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/soud-na-aljasce-obnovil-odstrel-medvedu-kvuli-ochrane-sobu
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Soud na Aljašce obnovil odstřel medvědů kvůli ochraně sobů

7.5.2026 16:41 (ČTK)
Diskuse: 1
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Princess Lodges / Flickr
Státní ochránci přírody budou opět smět na Aljašce střílet medvědy černé a medvědy hnědé, a to i z vrtulníků, ve snaze chránit stáda sobů, v Severní Americe známé jako karibu. Ti byli dříve významným zdrojem potravy pro lovce z řad původních obyvatel. S odkazem na středeční rozhodnutí soudu o tom napsal server NBC News.
 
Dvě ochranářské organizace, Alaska Wildlife Alliance a Center for Biological Diversity, se snažily odstřel pozastavit, dokud nebude vyřešen jejich soudní spor zpochybňující zákonnost programu. Soudce vrchního soudu Adolf Zeman však uvedl, že se těmto organizacím nepodařilo prokázat, že by stát při schvalování plánu jednal bez rozumného odůvodnění.

Načasování rozhodnutí soudu je významné, jelikož karibu v oblasti řeky Mulchatna na jihozápadě Aljašky brzy porodí mláďata, která se mohou snadno stát kořistí medvědů a vlků.

Státní úřady považují odstřel medvědů za důležitý krok k obnově stavu karibu. Svého času bylo sobů zhruba 190 000 a ročně bezmá 5000 zvířat zajišťovalo obživu lovců z desítek místních skupin původních obyvatel.

Koncem 90. let a začátkem nového tisíciletí ale počet karibu začal prudce klesat. V roce 2019 jich zůstalo už jen kolem 13 000. Loni stát odhadl populaci přibližně na 16 280 kusů, uvedlo aljašské ministerstvo rybolovu a zvěře. Lov karibu je zakázaný od roku 2021.

Podle žaloby ekologických organizací stát mezi lety 2023 a 2024 zastřelil 180 medvědů, převážně medvědů hnědých, a loni přidal dalších 11. Organizace tvrdí, že Aljašská rada pro zvěř loni obnovila program odstřelu, aniž měla k dispozici klíčová data o početnosti medvědí populace a dlouhodobé udržitelnosti programu.

Podle ředitele aljašské pobočky organizace Center for Biological Diversity Coopera Freemana ochránci přírody chtějí, aby se stáda karibu zotavila, "avšak stát zatím nijak neprokázal, že masivní zabíjení medvědů k tomu skutečně povede". "Musíme zastavit tohle ostudné plýtvání omezenými státními prostředky a řídit se vědeckými poznatky při ochraně veškeré divoké zvěře," dodal Freeman.

Právníci z organizace Trustees for Alaska, zastupující ochránce přírody, rozhodnutí přezkoumávají a "zváží všechny dostupné možnosti," uvedla mluvčí Madison Grosvenorová v e-mailu.

Program odstřelu medvědů je předmětem pokračujícího soudního sporu. Soudce loni v případu, který předtím předložila organizace Alaska Wildlife Alliance, shledal pochybení v procesu, kterým byl program přijat, a dospěl k závěru, že státu chybí údaje o udržitelnosti medvědí populace. Nouzová nařízení zavedená státem byla později zrušena. Následně byl oznámen veřejný proces týkající se plánů na opětovné schválení programu, který úřad schválily loni v červenci.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Aplikace herbicidu během války ve Vietnamu Foto: National Archives and Records Administration Wikimedia Commons Agent Orange. Složité dědictví jedovaté války ve Vietnamu Známky znečištění důní vodou na Shamokin Creek Foto: Jakec Wikimedia Commons Apalačské dilema. Když se z nechtěného odpadu stane žádaná surovina, komu bude patřit? Sakury Foto: citykane Flickr Japonsko daruje 250 sakur Spojeným státům, které oslaví 250. výročí nezávislosti

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (1)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Zbyněk Šeděnka

7.5.2026 17:24
Ajeje, to zase budou ekokreténi řvát.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist