Vláda USA bojuje proti větrným elektrárnám, argumentuje národní bezpečností, píší Financial Times

12.5.2026 02:38 (ČTK)
Větrná farma v Kalifornii
Foto | Patrick Poendl / Shutterstock
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa stupňuje snahy o omezení výstavby větrných elektráren ve Spojených státech, odvolává se na obavy ohledně národní bezpečnosti. Informoval o tom list Financial Times (FT).
 
Trump větrné elektrárny dlouhodobě kritizuje. Označuje je za ošklivé, nákladné a neefektivní, upozornila agentura Reuters.

Americké ministerstvo obrany nyní blokuje zhruba 165 projektů větrných elektráren na soukromých pozemcích, píše Financial Times s odvoláním na Americkou asociaci pro čistou energii (ACP) a zdroje obeznámené se situací.

Firmy zabývající se výstavbou větrných elektráren se podle listu od loňského srpna potýkají s řadou problémů, včetně nedostatečné komunikace ze strany ministerstva obrany či oznámení, že jejich žádosti již nejsou zpracovávány.

V dopisech, které tyto firmy obdržely minulý měsíc, ministerstvo obrany oznámilo, že nyní přehodnocuje své mechanismy pro hodnocení dopadů energetických projektů na národní bezpečnost, píše Financial Times.

PH

Pavel Hanzl

12.5.2026 08:49
To se v Améru asi zbláznili už všichni. Větrníky mají negativní vliv na americkou bezpečnost, to je fakt síla.
Ale dalkeko horší je oficiální tažení proti očkování. Lékaři odhadují, že se v USA do 5.let!! objeví zase ty příšerné a vražedné epidemie minulosti. Černý kašel, tubera, pravé neštovoice, tetanus atd. To se máme na co těšit, u nás tihle pablbci taky řádí, zlatý větřáky.
JS

Jaroslav Studnička

12.5.2026 09:00 Reaguje na Pavel Hanzl
Pokud jsou vyráběné v Číně, tak mohou mít negativní vliv na bezpečnost.
EN

Emil Novák

12.5.2026 09:01 Reaguje na Pavel Hanzl
Velké pobřežní farmy třeba ruší vojákům radary, to je celkem známá věc a řeší se to nejen v USA ale i např. v Baltském moři.
