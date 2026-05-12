Vláda USA bojuje proti větrným elektrárnám, argumentuje národní bezpečností, píší Financial Times
12.5.2026 02:38 (ČTK)
Větrná farma v Kalifornii
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Patrick Poendl / Shutterstock
Americké ministerstvo obrany nyní blokuje zhruba 165 projektů větrných elektráren na soukromých pozemcích, píše Financial Times s odvoláním na Americkou asociaci pro čistou energii (ACP) a zdroje obeznámené se situací.
Firmy zabývající se výstavbou větrných elektráren se podle listu od loňského srpna potýkají s řadou problémů, včetně nedostatečné komunikace ze strany ministerstva obrany či oznámení, že jejich žádosti již nejsou zpracovávány.
V dopisech, které tyto firmy obdržely minulý měsíc, ministerstvo obrany oznámilo, že nyní přehodnocuje své mechanismy pro hodnocení dopadů energetických projektů na národní bezpečnost, píše Financial Times.
reklama
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Online diskuse
Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (3)
PH
Pavel Hanzl12.5.2026 08:49
To se v Améru asi zbláznili už všichni. Větrníky mají negativní vliv na americkou bezpečnost, to je fakt síla.Odpovědět
Ale dalkeko horší je oficiální tažení proti očkování. Lékaři odhadují, že se v USA do 5.let!! objeví zase ty příšerné a vražedné epidemie minulosti. Černý kašel, tubera, pravé neštovoice, tetanus atd. To se máme na co těšit, u nás tihle pablbci taky řádí, zlatý větřáky.
Ale dalkeko horší je oficiální tažení proti očkování. Lékaři odhadují, že se v USA do 5.let!! objeví zase ty příšerné a vražedné epidemie minulosti. Černý kašel, tubera, pravé neštovoice, tetanus atd. To se máme na co těšit, u nás tihle pablbci taky řádí, zlatý větřáky.
JS
Jaroslav Studnička12.5.2026 09:00 Reaguje na Pavel Hanzl
Pokud jsou vyráběné v Číně, tak mohou mít negativní vliv na bezpečnost.Odpovědět
EN
Emil Novák12.5.2026 09:01 Reaguje na Pavel Hanzl
Velké pobřežní farmy třeba ruší vojákům radary, to je celkem známá věc a řeší se to nejen v USA ale i např. v Baltském moři.Odpovědět