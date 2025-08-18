https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/soud-naridil-spolku-obraz-omluvu-albertu-za-nektere-vyroky-o-chovu-kurat
Soud nařídil spolku Obraz omluvu Albertu za některé výroky o chovu kuřat

18.8.2025 12:16 | PRAHA (ČTK)
Foto | Dezidor / Wikimeda Commons
Spolek Obránci zvířat (Obraz) se musí obchodnímu řetězci Albert omluvit za některé výroky z kampaně, ve které upozorňoval na údajně špatné podmínky chovu kuřat. Dnes o tom nepravomocně rozhodl Městský soud v Praze. Spolek se musí omluvit například za tvrzení, že jsou kuřata znetvořená, popálená, dusí se a jsou nemocná a že Albert vydělává na obrovském utrpení. Musí je také odstranit z videí kampaně, letáků a plakátů a také ze svého webu. Na spolek podala s Albertem žalobu i společnost Rabbit Trhový Štěpánov, v její části soud žalobu zamítl.
 
"Soud konstatuje, že v řízení nebylo prokázáno, že by kuřecí maso prodáváno žalobcem nesplňovalo zákonné požadavky na zdravotní nezávadnost nebo pocházelo z chovů porušujících právní předpisy," řekl soudce Filip Liška. "Žalobce navíc není chovatelem drůbeže a nemůže ovlivnit podmínky jejího chovu," dodal soudce směrem k Albertu. Výroky z kampaně podle Lišky mohly u veřejnosti vyvolat dojem o závadnosti prodávaného kuřecího masa. Omluvu má spolek zveřejnit na různých webových stránkách po dobu tří měsíců.

Soud také rozhodl, že spolek Obraz nemusí odstraňovat zveřejněné záběry z chovů. "Co do zveřejněných videí má soud za to, že zde žalovaný nepřekročil mantinely svobody projevu," uvedl Liška. Může také v kampani nadále používat parodovanou ochrannou známku Alberta.

"Soud dal dnes jasně najevo, že svoboda slova jednoho neznamená svobodu bezmezně urážet druhého. Z tohoto pohledu je klient spokojený, protože v podstatných bodech bylo žalobě vyhověno," řekl novinářům po vyhlášení rozhodnutí právní zástupce Alberta Jan Krampera. Mluvčí Alberta Jiří Mareček ČTK napsal, že soud dnes uznal, že Obraz prezentoval lživé informace a zkreslené údaje. "Za svoji manipulativní kampaň se musí omluvit a potvrdit, že kuřata v Albertu jsou v pořádku. Dále musí hnutí Obraz odstranit svá lživá tvrzení z webových stránek, plakátů i letáků. Soud dnes udělal tečku za více než rok trvající manipulativní kampaní spolku Obraz," uvedl Mareček. Právní zástupce firmy Rabbit rozsudek komentovat nechtěl.

Pavel Buršík ze spolku Obraz novinářům řekl, že soud podle něj nezpochybnil, že Albert prodává kuřata z nejhorších chovů. "Podle soudu byla ta kampaň příliš ostrá, ale ona je ostrá realita těch chovů," řekl Buršík. Česká pobočka Alberta by podle něj měla postupovat obdobně jako v Nizozemsku nebo Belgii a zajistit zvířatům lepší životy. Avizoval, že spolek se proti rozsudku odvolá.

Výroky použité v kampani podle Buršíka odrážejí realitu a patří do svobodné společnosti. Například výrok o tom, že jsou kuřata nemocná soud podle něj vztahoval pouze k závadnosti masa. "My jsme to nepoužívali primárně v tomto významu, ale že ta kuřata, jako ti živí tvorové, jsou nemocní. Že je neunesou vlastní nohy, že jim kolabuje organismus, že mají svalstvo zdřevěnělé nebo trpí nemocí bílých vláken," uvedl Buršík. "Pokud je člověk nemocný, tak to taky nutně nemusí znamenat, že je infekční, ale že prostě trpí," dodal.

Spolek kampaň s názvem Albertova krutost zahájil loni v březnu. Vycházel v ní z videí pořízených údajně z chovů firmy Rabbit Trhový Štěpánov. Obraz v kampani mimo jiné poukazoval na to, že Albert v Belgii a Nizozemsku prodává kuřata odchovaná v lepších podmínkách. Po české pobočce požaduje, aby přijala závazek, že v budoucnu bude odebírat kuřata z chovů s lepšími podmínkami.

Albert tehdy reagoval, že farma, ze které mají aktivisté záběry, zásobuje kuřaty většinu velkých obchodů v Česku. Uvedl také, že jejich dodavatelé zaručují plné dodržování všech legislativních požadavků.

