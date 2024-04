Soud potrestal tři muže za týrání zvířat na jatkách v Hraběticích

Anyr 18.4.2024 20:10

Z********i z******í, fakt že jo. To chce exemplární trest.



Týrání zvířat, či kohokoliv, kdo se nemůže bránit, je odporné. To by mělo být automaticky za deset let a nazdar, hned, jak by se to prokázalo.



A instantní, automatické doživotí za kolaboraci s Ruskem, ale to je lil offtopic :* :D

