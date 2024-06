Soud přiznal žalobě proti povolení stavby lanovky v Brně odkladný účinek

Foto | Petr Pařil / Petr Pařil / ČSO Ornitologové se obávají kolize ptáků s nosnými lany i skleněnými plochami nebo rušení všech živočichů. Podle nich je poslední velké zimní nocoviště havranů polních a kavek obecných na jižní Moravě přímo v trase plánované lanovky.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Městský soud v Praze přiznal žalobě České společnosti ornitologické (ČSO) proti povolení stavby lanovky z brněnských Pisárek k univerzitnímu kampusu odkladný účinek. Pozastavil tím účinky napadeného rozhodnutí do skončení řízení, informoval mluvčí soudu Adam Wenig. Ornitologové nesouhlasí s provedeným biologickým hodnocením, podle organizace stavba negativně ovlivní významnou ptačí oblast. Dopravní podnik města Brna rozhodnutí registruje, řekla ČTK mluvčí podniku Hana Tomaštíková."Mohu potvrdit, že soud žalobě přiznal odkladný účinek, a to poté, co při poměřování újmy dospěl k závěru, že újma, která by mohla vzniknout postupem podle správního rozhodnutí, je větší, než která by mohla vzniknout stavebníkovi realizací stavby. Jednalo by se o újmu nevratnou na straně žalobce. Nadto přiznání odkladného účinku není v rozporu s důležitým veřejným zájmem," uvedl mluvčí.

Přiznáním odkladného účinku se pozastavují do skončení řízení před soudem účinky napadeného rozhodnutí. "Dokud soud o žalobě nerozhodne, nemá napadené rozhodnutí právní účinky, tedy nelze podle něj vykonávat jím přiznaná práva či vynucovat splnění povinností," doplnil Wenig.

"Toto rozhodnutí registrujeme. Ministerstvo dopravy se nyní připravuje na soudní stání v této věci, které je naplánováno na 20. června. Do té doby my nemůžeme pokračovat v přípravě stavby," řekla Tomaštíková. Doplnila, že žaloba míří proti ministerstvu dopravy, které stavbu povolilo, tudíž věcí se bude zabývat právě pražský soud.

Ornitologové se obávají kolize ptáků s nosnými lany i skleněnými plochami nebo rušení všech živočichů. Podle nich je poslední velké zimní nocoviště havranů polních a kavek obecných na jižní Moravě přímo v trase plánované lanovky. Kromě dopadu na přírodu upozorňuje organizace i na chybějící studii, ze které by vyplývaly náklady a přínosy stavby.

Brněnský dopravní podnik získal pravomocné stavební povolení letos na jaře. Stavba má stát podle odhadů 950 milionů korun, město ji však celou z vlastního rozpočtu platit nechce a bude usilovat o dotace z fondů EU. Obhájci lanovky argumentují v její prospěch obecně tím, že do kampusu a okolí přijíždí denně hodně lidí a že by lanovku mohli využívat ti, kdo budou přijíždět na akce do multifunkční haly vedle pisárecké vozovny, která je ve výstavbě. Potřebu lanovky zpochybňují třeba opoziční Zelení. Uvádějí, že oblast kampusu i hala jsou už dnes obslouženy dostatečně tramvají, trolejbusy a autobusy.

reklama