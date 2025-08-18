https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/soud-rozhodne-o-zalobe-rabbitu-a-alberta-na-spolek-obraz-v-pondeli
Soud rozhodne o žalobě Rabbitu a Alberta na spolek Obraz v pondělí

18.8.2025 01:06 | PRAHA (ČTK)
Foto | Dezidor / Wikimeda Commons
O žalobě společnosti Rabbit Trhový Štěpánov a obchodního řetězce Albert na spolek Obránci zvířat (Obraz) bude dnes rozhodovat pražský městský soud. Minulý týden ukončil dokazování. Spolek loni v březnu v kampani upozorňoval na údajně špatné podmínky chovu kuřat, která Albert odebírá do svých obchodů v Česku. Albert i Rabbit požadují, aby spolek od kampaně upustil a společnostem se omluvil.
 
Kampaň s názvem Albertova krutost Obránci zvířat zahájili loni v březnu na základě videí pořízených údajně z chovů firmy Rabbit Trhový Štěpánov. Upozorňovali, že Albert v Belgii a Nizozemsku prodává kuřata odchovaná v lepších podmínkách. Po české pobočce požadují, aby přijala závazek, že v budoucnu bude odebírat kuřata z chovů s lepšími podmínkami.

Albert loni ČTK v reakci na kampaň sdělil, že farma, ze které mají aktivisté záběry, zásobuje kuřaty většinu velkých obchodů v Česku. Uvedl také, že jejich dodavatelé zaručují nejen český původ, ale také plné dodržování všech legislativních požadavků, včetně ohledu na pohodu zvířat, takzvaný animal welfare.

Soud se žalobou začal zabývat v lednu, na jednáních provedl řadu důkazů. Mimo jiné také přehrával záběry, které spolek v kampani použil. Minulý týden dokončil předkládání listinných důkazů, následně dal stranám prostor k přednesu závěrečných řečí.

Právní zástupce společnosti Rabbit v závěrečném návrhu upozornil, že respektuje svobodu slova, kampaň spolku ale podle něj záměrně zkresluje skutečnost. Před soudem podle něj spolek neprokázal například tvrzení o tom, že jsou kuřata chována v tmavých halách.

Obdobně se vyjádřil i právník Alberta. Spolek podle něj uvádí nepravdivé a zkreslené informace, a to s cílem řetězec poškodit. Předchozí kampaně spolku podle právníka byly zaměřeny na obecné jevy, zatímco aktuální kampaň kritizuje přímo Albert.

Podle právníka spolku je kampaň chráněna právě právem na svobodu projevu. V kampani podle něj jde o legitimní kritiku. Podstatou kampaně podle něj není pochybení jednoho konkrétního chovatele, spolek podle právníka kritizoval jevy, které se v podobných chovech vyskytují. Kampaň podle něj vyžaduje systémová řešení, ne to, aby Albert změnil dodavatele. Kampaně namířené na supermarkety jsou také podle právníka běžnou součástí demokratické diskuse v zahraničí.

