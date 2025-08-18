Soud rozhodne o žalobě Rabbitu a Alberta na spolek Obraz v pondělí
Albert loni ČTK v reakci na kampaň sdělil, že farma, ze které mají aktivisté záběry, zásobuje kuřaty většinu velkých obchodů v Česku. Uvedl také, že jejich dodavatelé zaručují nejen český původ, ale také plné dodržování všech legislativních požadavků, včetně ohledu na pohodu zvířat, takzvaný animal welfare.
Soud se žalobou začal zabývat v lednu, na jednáních provedl řadu důkazů. Mimo jiné také přehrával záběry, které spolek v kampani použil. Minulý týden dokončil předkládání listinných důkazů, následně dal stranám prostor k přednesu závěrečných řečí.
Právní zástupce společnosti Rabbit v závěrečném návrhu upozornil, že respektuje svobodu slova, kampaň spolku ale podle něj záměrně zkresluje skutečnost. Před soudem podle něj spolek neprokázal například tvrzení o tom, že jsou kuřata chována v tmavých halách.
Obdobně se vyjádřil i právník Alberta. Spolek podle něj uvádí nepravdivé a zkreslené informace, a to s cílem řetězec poškodit. Předchozí kampaně spolku podle právníka byly zaměřeny na obecné jevy, zatímco aktuální kampaň kritizuje přímo Albert.
Podle právníka spolku je kampaň chráněna právě právem na svobodu projevu. V kampani podle něj jde o legitimní kritiku. Podstatou kampaně podle něj není pochybení jednoho konkrétního chovatele, spolek podle právníka kritizoval jevy, které se v podobných chovech vyskytují. Kampaň podle něj vyžaduje systémová řešení, ne to, aby Albert změnil dodavatele. Kampaně namířené na supermarkety jsou také podle právníka běžnou součástí demokratické diskuse v zahraničí.
