Soud v kauze hřebčína potrestal 17 obžalovaných, většinou peněžitými tresty

Krajský soud v Hradci Králové minulý týden v kauze zmanipulovaných zakázek na opravy Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem potrestal 17 obžalovaných. Podmíněný trest a zároveň trest peněžitý dostal jeden z nich. Jen podmínku uložil soud šesti obžalovaným a peněžitý trest deseti. Podle soudu postupovali jako organizovaná skupina, ale škoda fakticky nevznikla. Rozsudek není pravomocný, obžalovaní vinu odmítli.

Proti rozsudku se odvolal státní zástupce Adam Borgula, podle něj soud uložil mírné tresty. U některých obžalovaných navrhoval uložení nepodmíněných trestů.

"Uložené tresty nemohou ani náznakem splňovat generální prevenci, kterou musí trest splňovat. U většiny obžalovaných byla trestní sazba ve výměře pět až deset let. Návrh obžaloby ohledně trestu byl přiměřený, neboť se u všech obžalovaných držel na samé spodní hranici zákonné trestní sazby," řekl novinářům Borgula.

Organizovanost skupiny podle něj spočívala v tom, že šlo o zástupce jak zadavatele, tak budoucích dodavatelů i technického dozoru investora. "Ve všech částech této veřejné zakázky působili obžalovaní, výrazně to zvyšovalo pravděpodobnost spáchání a dokonání trestného činu," řekl Borgula.

Soud podle předsedy senátu Romana Drahného zohlednil dobu od spáchání činů, bezúhonnost obžalovaných i to, že škoda fakticky nevznikla.

Před soudem tento týden stanulo původně 21 obžalovaných, a to 15 fyzických osob a šest firem - Metrostav, Metrostav Infrastructure, Strabag, DOB Construction (dříve Geosan Stavební), Cettus a Chládek a Tintěra. Senát vyloučil k samostatnému projednání tři firmy – Metrostav, Metrostav Infrastructure a Cettus, aby nemusel čekat na rozhodnutí v jiných trestních kauzách, ve kterých figurují. K samostatnému řízení vyloučil krajský soud i obžalovaného Jiřího Mottla.

Kauza se týká přípravy a realizace zadávacího řízení v projektu Obnova součástí národní kulturní památky Hřebčín v Kladrubech nad Labem. Stíhání souvisí s první a druhou etapou obnovy památky. Podle obžaloby byla jednáním obžalovaných ohrožena dotace na rekonstrukci hřebčína ve výši 250 milionů korun.

Nejpřísnější trest dostal bývalý ředitel stavební firmy Cettus Vladimír Nový. V době zakázek, v roce 2013, byl zástupcem investora a podle obžaloby zmanipuloval výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace a technický dozor. Krajský soud mu vyměřil tři roky vězení s podmínkou na pět let a navíc peněžitý trest 100 000 korun. "Je rozhodující, styčnou osobou mezi jednotlivými skutky, která měla významné osobní vazby na představitele firem," řekl Drahný.

Bývalá zástupkyně ředitele hřebčína Simona Voňková dostala tři roky vězení s podmínkou na pět let a tehdejší generální ředitel firmy Chládek a Tintěra Petr Pejcha 33 měsíců vězení s podmínkou na pět let. Další obžalované lidi krajský soud potrestal buď podmíněnými tresty v rozmezí od dvou do 2,5 let vězení, nebo peněžitými tresty.

Firma Chládek a Tintěra dostala peněžitý trest ve výši dva miliony korun a DOP Construction a Strabag shodně po 1,3 milionu korun. Ostatní udělené peněžité tresty se pohybují od 30 000 do 200 000 korun.

Krajský soud se případem zabýval podruhé. Vrchní soud v Praze loni v únoru část případu vrátil k novému projednání. U dvou lidí rozsudek nabyl právní moci.

