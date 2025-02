Policisté zadrželi muže, který se pokusil na Děčínsku brutálně usmrtit svého psa

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Z vyšetřování vyplynulo, že dvacetiletý muž šel s přítelkyní venčit své dva psy. Přítelkyně se od něj na procházce na chvíli vzdálila. Když se nevracel, šla ho hledat a nalezla ho na lesní cestě celého zakrváceného. Na její dotaz, kde je pes, odpověděl, že ho napadl, a proto ho musel zabít, uvedla policie. Zpráva veterinárního lékaře uvádí, že pes utrpěl rozsáhlé poranění krku, fena byla také oslabena kvůli velké ztrátě krve. Bez včasného zásahu veterinářů by během několika hodin či dní zemřela za značného utrpení. Krajská veterinární správa (KVS) v Ústeckém kraji loni potvrdila 122 případů týrání zvířat. Velmi často se týkaly právě psů. Chovatelka tří velkých pasteveckých psů na Chomutovsku na hranici Česka a Německa měla zvířata v malých kotcích, jezdila za nimi pouze jednou za tři až čtyři dny. Krmili je pak lidé z okolí. V zimě měli zamrzlou vodu, mohli pouze lízat led. Žena u soudu dostala podmíněný trest a osmiletý zákaz chovu. Policie stíhá také chovatelku z Litoměřicka. Její feně se udělal novotvar, ale žena léčbu neřešila. Bulka vyrostla do velikosti pomeranče a fena si jí vykousávala. Pes poté utekl z domova a odchytila ho městská policie. Chovatel z Rumburska zase před odchodem do domu s pečovatelskou službou nechal svého pětiletého psa uvázaného u domu bez toho, aniž by někoho pověřil péčí o něj. Psa našli s rozsáhlým poraněním krku.

Policisté zadrželi dvacetiletého mladíka, který se pokusil brutálním způsobem usmrtit na Děčínsku svého psa. Za zločin týrání zvířete obviněnému hrozí šest let vězení. Informovala o tompolicejní mluvčí Veronika Hyšplerová. Soudce dnes odpoledne poslal obviněného do vazby a policejní hlídka ho eskortovala do vazební věznice, uvedla policie na síti