Soud ve Znojmě se začal zabývat případem týrání zvířat na jatkách v Hraběticích

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Okresní soud ve Znojmě se dnes začal zabývat případem špatného zacházení se zvířaty na jatkách v Hraběticích na Znojemsku. Žalobce z trestného činu týrání zvířat viní tři lidi. Před budovou soudu několik aktivistů ze spolku Zvířata nejíme s transparenty upozornilo na závažnost skutku. Spolek na zacházení se zvířaty na jatkách před dvěma roky upozornil zveřejněnými záběry. Zaměstnanci jatek na nich při vykládce z nákladních aut do prasat či krav kopali, dávali jim elektrošoky a radili si, jak seleti šlápnout na hlavu. Soud ve věci provádí dokazování.

Obžalobě čelí Jakub Krnáč, který tehdy na jatkách pracoval podle žalobce bez zaměstnaneckého poměru, a tehdejší zaměstnanci jatek Karel Chytka a Martin Sion. Krnáčovi a Chytkovi hrozí v přísnější sazbě až pět let vězení, Sionovi dva roky. K soudu se dostavil pouze Krnáč, kterého přivedla eskorta, muž je ve vězení v nesouvisející věci. Zbylí dva se omluvili a požádali o konání jednání v jejich nepřítomnosti.

Státní zástupce Pavel Toufar v obžalobě popsal skutky trojice z let 2020 až 2022. "V rámci své pracovní činnosti surovým a trýznivým způsobem zacházel se zvířaty, a to s jedinci prasete domácího a tura domácího," popsal v případě Krnáče i Chytky. V Chytkově případě uvedl, že muž kvůli nahnání zvířat dovnitř objektu jatek začal prasata tlouct tyčí nebo trubkou přes horní část těl a do hlavy. "Takto uhodil nejméně pět kusů prasat, přičemž po skončení naháňky prasat, která byla schopna pohybu, pak zůstala na zemi ležet dvě prasata, která nebyla schopna pohybu, kdy jedno z nich začal mlátit do oblasti hlavy tyčí nebo trubkou a kopal je do oblasti břicha a druhé zvíře kopnul do břicha," popsal žalobce. Obdobných skutků spáchal muž podle obžaloby několik, stejně jako Chytka, někdy spolu či se Sionem.

Krnáč uvedl, že se cítí vinen, nerozporoval ani žádný důkaz. U soudu prohlásil vinu. K věci se jinak blíže nevyjádřil.

Aktivisté přišli před budovu soudu s transparenty s nápisy jako "Když se nikdo nedívá, peklo má otevřené dveře" či "Opravdu si myslíte, že se na jatkách zachází hezky s těmi, které čeká smrt?".

Aktivisté zveřejnili téměř pětiminutový sestřih záběrů předloni v létě. Na velkých jatkách obvykle bývá stálý veterinární dozor. Hrabětická jatka však patřila k menším a jejich provoz nebyl pravidelný, proto zde stálý dozor nebyl. Po zveřejnění záběrů provozovatel podle serveru Deník činnost jatek ukončil.

Spolek Zvířata nejíme dlouhodobě usiluje o to, aby byly povinně na všech jatkách kamerové systémy, které by sice vždy nezabránily hrubému chování zaměstnanců, ale jejich chování by bylo pod veřejnou kontrolou.

reklama