https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/soud-vlada-usa-zatim-nemusi-do-parku-vracet-zminky-o-otroctvi-zmene-klimatu
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Soud rozhodl, že vláda USA zatím nemusí do parků vracet zmínky o otroctví, změně klimatu

3.7.2026 12:11 (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Fabio Achilli / Flickr
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa prozatím nemusí do národních parků vracet exponáty a informační tabule o tématech jako otroctví a změna klimatu, které předtím odstranila. Dnes o tom rozhodl odvolací soud v Bostonu a dočasně pozastavil rozhodnutí soudu nižší instance, jež navrácení těchto materiálu vládě nařizovalo. Píše o tom agentura Reuters.
 
Trump loni v březnu podepsal výnos, jímž dal ministerstvu vnitra pokyn odstranit z národních parků informace, které odrážejí "korozivní ideologii" hanobící Američany v historii země. Představitelé Správy národních parků (NPS) výnos interpretují tak, že se vztahuje na informace o rasismu, sexismu, otroctví, právech homosexuálů, pronásledování původních obyvatel či změně klimatu. NPS spravuje nejen národní parky, ale také památky a historické nemovitosti.

Okresní soudkyně Angel Kelleyová minulý měsíc shledala, že vláda podobné expozice z národních parků odstranila v nezákonné snaze "přepsat dějiny národa pomocí zmizíku". Žalobu ve věci podaly skupiny ochránců přírody v národních parcích, historiků a vědců, kteří administrativu obvinili z kampaně vymazávání částí americké historie, jež nejsou v souladu s Trumpovým světonázorem.

Panel odvolacího soudu, v němž zasedají pouze soudci jmenovaní demokratickými prezidenty, dnes souhlasil s pozastavením rozhodnutí Kelleyové, zatímco se proti němu Trumpova administrativa odvolává.

Právnička žalujících Brooke Menschelová z organizace Democracy Forward rozhodnutí označila za "dočasnou procesní komplikaci", jelikož odvolací soud zatím nedošel k závěru o tom, zda je jednání Trumpovy administrativy nezákonné.

Poté, co Trump loňský výnos podepsal, činitelé ministerstva vnitra vydali směrnice, které zaměstnancům NPS ukládají hlásit jakékoli informace včetně nápisů a předmětů v obchodech se suvenýry, které by mohly být v rozporu s prezidentovým nařízením.

Z národních parků po celé zemi bylo odebráno nejméně 51 exponátů na 37 místech. Mezi odstraněnými předměty je známá historická fotografie bývalého otroka Petera Gordona z Louisiany z roku 1863. Muž na ní ukazuje zjizvená záda po zraněních, jež mu způsobili otrokáři, než uprchl z otroctví.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Lesní požár Foto: skeeze Pixabay Tři hasiči zahynuli při boji s lesními požáry na hranici Colorada a Utahu Roundup Foto: Mike Mozart Flickr Nejvyšší soud USA se postavil na stranu výrobce herbicidu Roundup Lesní požár v Kalifornii v roce 2018 Foto: California National Guard Flickr. Úřady v jižní Kalifornii nařídily evakuaci kvůli lesnímu požáru

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist