Soud rozhodl, že vláda USA zatím nemusí do parků vracet zmínky o otroctví, změně klimatu
Okresní soudkyně Angel Kelleyová minulý měsíc shledala, že vláda podobné expozice z národních parků odstranila v nezákonné snaze "přepsat dějiny národa pomocí zmizíku". Žalobu ve věci podaly skupiny ochránců přírody v národních parcích, historiků a vědců, kteří administrativu obvinili z kampaně vymazávání částí americké historie, jež nejsou v souladu s Trumpovým světonázorem.
Panel odvolacího soudu, v němž zasedají pouze soudci jmenovaní demokratickými prezidenty, dnes souhlasil s pozastavením rozhodnutí Kelleyové, zatímco se proti němu Trumpova administrativa odvolává.
Právnička žalujících Brooke Menschelová z organizace Democracy Forward rozhodnutí označila za "dočasnou procesní komplikaci", jelikož odvolací soud zatím nedošel k závěru o tom, zda je jednání Trumpovy administrativy nezákonné.
Poté, co Trump loňský výnos podepsal, činitelé ministerstva vnitra vydali směrnice, které zaměstnancům NPS ukládají hlásit jakékoli informace včetně nápisů a předmětů v obchodech se suvenýry, které by mohly být v rozporu s prezidentovým nařízením.
Z národních parků po celé zemi bylo odebráno nejméně 51 exponátů na 37 místech. Mezi odstraněnými předměty je známá historická fotografie bývalého otroka Petera Gordona z Louisiany z roku 1863. Muž na ní ukazuje zjizvená záda po zraněních, jež mu způsobili otrokáři, než uprchl z otroctví.
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