Soutěž Ekofór 50 zná své vítěze. Do akce Hnutí Brontosaurus se přihlásilo téměř 400 děl

Foto | Francesco Lo Giudice / Francesco Lo Giudice / Unsplash

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

V soutěži karikatur zaměřených na humor o ekologii Ekofór 50 získalo ceny 12 umělců, kreslířů nebo amatérů. Soutěž uspořádalo Hnutí Brontosaurus u příležitosti 50. výročí svého vzniku. Tématem letošní soutěže byl člověk a životní prostředí v podmínkách klimatické krize. Soutěžních prací bylo v letošním ročníku 397. Ceny předali zástupci Hnutí Brontosaurus vítězům včera ve Fantově domě v Praze.

Cílem soutěže je vtipnou formou upozornit na problematiku životního prostředí a přinést odlišný pohled na přírodu kolem. "Hodnotilo se zpracování a vtip. Překvapila a potěšila nás velká účast jak dospělých publikujících, tak dětí všech kategorií," uvedl z hnutí Brontosaurus Josef Ferenc.

Ceny hnutí udělilo v kategoriích Publikující, Volná tvorba bez věkového omezení, Amatéři od 16 let, Děti ve věku od 7 do 10 let a Děti od 11 do 15 let, která byla nejpočetnější. Kategorie dětí do 6 let získala namísto ocenění čestné uznání, které mimo jiné udělili i v dalších kategoriích. Výjimkou bez čestného uznání byly kategorie Publikující a Volná tvorba. Všechny výtvory budou vystaveny od července do srpna ve Středisku ekologické výchovy Toulcův dvůr nebo online na ekofor.brontosaurus.cz. Ekofóra se účastnilo i několik dětí z Ukrajiny.

V porotě zasedlo šest osobností z oblasti výtvarného umění i ekologie. Předsedkyni poroty a brněnskou výtvarnici Marii Plotěnou doplnil šéfredaktor časopisu Mladý Svět Jan Januš, výtvarnice Jitka Holecek, koordinátorka Klimatické koalice Barbora Kachtík Valešová, organizátorka soutěže Máme rádi přírodu Jitka Rajmonová a Libor Baláček z Brontosauru.

"Soutěž letos pořádáme jako retro akci k 50. výročí Hnutí Brontosaurus, kdy v letech 1979–1981 proběhly první ročníky Ekofóru. Tehdy se jich také účastnili profesionální karikaturisté z tehdejšího humoristického časopisu Dikobraz, tak jako se v letošním roce účastní karikaturisté z České unie karikaturistů," uvedl Ferenc.

Historicky prvním Ekofórem se stala kresba Brontosaura od Vladimíra Jiránka, která vyšla na titulní straně časopisu Mladý Svět v druhém lednovém týdnu roku 1974, přesně před 50 lety. Ekofór pak v 70. a 80. letech probíhal jako každoroční soutěž kreslených vtipů s tematikou životního prostředí. Následně byla soutěž obnovena v roce 2004.

Hnutí Brontosaurus bylo jako spolek zaregistrováno v září 1990, to už ale za sebou mělo více než 16 let fungování, většinou v podmínkách normalizačního Československa. Brontosaurus se od prvopočátku věnuje péči o životní prostředí a výchově mladých lidí k ekologickému myšlení a jednání. Pořádá víkendové akce i prázdninové pobyty, kterými za půl století prošly desítky tisíc lidí.

reklama