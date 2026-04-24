Pražská spalovna testuje roštnice, které v kotlích lépe odolají výbuchům tlakových láhví
Komarnický dříve uvedl, že první ohořelou velkou tlakovou láhev našli v malešické spalovně v květnu 2022, pak byl víc než rok klid, ale od června 2023 začalo explozí těchto kovových obalů v kotlích přibývat. Výbuchy výrazně snižují životnost vnitřních částí kotlů nebo mohou způsobit až jejich odstavení. "Nejvíce trpí roštnice a vyzdívky. Jen náklady na opravu vyzdívek se kvůli explozím zvýšily o vyšší jednotky milionů korun ročně. Výměna poškozených roštnic nás za poslední tři roky stála zhruba 12 milionů," podotkl ředitel ZEVO (zařízení pro energetické využívání odpadu) Malešice Aleš Bláha.
Na roštnicích v kotlích se odpad spaluje, umožňují přístup vzduchu a propadávání zbytků hoření. Odolnější roštnice nového tvaru ze speciální slitiny testují PSAS od loňského září. "Dosavadní výsledky jsou optimistické. Pokud se novinka osvědčí, plánuje společnost osadit těmito odolnějšími prvky i zbývající spalovací linky," uvedl Komarnický. Pomáhá podle něj ale i to, že pracovníci svozu odpadu kontrolují obsah popelnic a kontejnerů a že na tlakové láhve upozorňují lidé.
Tlakové láhve je třeba jako nebezpečný odpad odevzdávat ve sběrných dvorech. Podle odborníků je na tento typ odpadu možné nahlížet jako na cenný kov, který se dá recyklovat, uvedl Komarnický.
