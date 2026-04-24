Pražská spalovna testuje roštnice, které v kotlích lépe odolají výbuchům tlakových láhví

24.4.2026 10:04 | PRAHA (ČTK)
Foto | Karelj / Wikimedia Commons
Malešické spalovně v Praze rostou škody způsobené výbuchy velkých tlakových láhví s rajským plynem, které se do kotlů dostávají se směsným odpadem, kam nepatří. Náklady na opravy jdou do milionů korun, firma proto v kotlích testuje odolnější roštnice, na kterých se spaluje odpad. Zatímco v letech 2023 a 2024 prošlo linkami spalovny průměrně 120 tlakových láhví týdně, koncem loňska to bylo zhruba 145 láhví za týden. ČTK to sdělil mluvčí městské firmy Pražské služby (PSAS) Alexandr Komarnický.
 
Oxid dusný známý jako rajský plyn lidé využívají pro zábavu, jeho vdechování vyvolává krátkodobé pocity euforie, uvolnění a nezvladatelný smích. S tlakovými láhvemi s rajským plynem se ostatní spalovny v Česku setkávají zřídka, v Praze je to ale jiné podobně jako v dalších velkých evropských městech, uvedl ředitel PSAS Patrik Roman.

Komarnický dříve uvedl, že první ohořelou velkou tlakovou láhev našli v malešické spalovně v květnu 2022, pak byl víc než rok klid, ale od června 2023 začalo explozí těchto kovových obalů v kotlích přibývat. Výbuchy výrazně snižují životnost vnitřních částí kotlů nebo mohou způsobit až jejich odstavení. "Nejvíce trpí roštnice a vyzdívky. Jen náklady na opravu vyzdívek se kvůli explozím zvýšily o vyšší jednotky milionů korun ročně. Výměna poškozených roštnic nás za poslední tři roky stála zhruba 12 milionů," podotkl ředitel ZEVO (zařízení pro energetické využívání odpadu) Malešice Aleš Bláha.

Na roštnicích v kotlích se odpad spaluje, umožňují přístup vzduchu a propadávání zbytků hoření. Odolnější roštnice nového tvaru ze speciální slitiny testují PSAS od loňského září. "Dosavadní výsledky jsou optimistické. Pokud se novinka osvědčí, plánuje společnost osadit těmito odolnějšími prvky i zbývající spalovací linky," uvedl Komarnický. Pomáhá podle něj ale i to, že pracovníci svozu odpadu kontrolují obsah popelnic a kontejnerů a že na tlakové láhve upozorňují lidé.

Tlakové láhve je třeba jako nebezpečný odpad odevzdávat ve sběrných dvorech. Podle odborníků je na tento typ odpadu možné nahlížet jako na cenný kov, který se dá recyklovat, uvedl Komarnický.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
